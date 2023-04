NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Uomini e donne

La rivelazione di Maria Laura De Vitis

Come in molti ricorderanno solo lo scorso anno Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè hanno partecipato insieme a L’Isola dei Famosi ed era sembrato che l’ex Pupa fosse particolarmente interessata al modello. Tuttavia dopo la fine del reality, tra i due non ci sono stati degli sviluppi e solo da qualche settimana proprio l’ex tentatore ha iniziato il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. In queste ore così Maria Laura ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, e nel corso della chiacchierata ha parlato del percorso di Luca all’interno del dating show. Queste le sue dichiarazioni:

“Premetto che non sto seguendo molto il trono di Luca. Per il poco che ho visto le corteggiatrici che sono scese finora non soddisfano pienamente quello che lui cerca in una ragazza, che da quello che ho capito penso sia la semplicità, la serietà, la voglia di creare qualcosa di importante, una relazione importante magari anche legata alla famiglia, una ragazza piena di valori ma allo stesso tempo determinata e che non lo faccia annoiare. Per quanto mi riguarda al momento non è scesa una ragazza che rispecchia tutte queste caratteristiche per lui. Luca ha dei gusti un po’ difficili, non si accontenta. Gli auguro comunque di trovare l’amore e che scenda la ragazza giusta, anche se per ora non ne vedo una che possa interessargli davvero”.

Ma non solo. Maria Laura De Vitis fa anche sapere di aver pensato di scendere a corteggiare Luca Daffrè a Uomini e Donne. Tuttavia poco dopo l’ex naufraga è tornata sui suoi passi ed ha spiegato il perché:

Se ho mai pensato di scendere a corteggiarlo? Con tutta sincerità ho pensato di scendere perché Luca alla fine era un ragazzo che mi poteva prendere almeno per come l’avevo conosciuto all’Isola. Ma questa idea l’ho subito repressa perché non mi sembra il caso, visto che dopo l’Isola mi ha cercato poco e niente. Se fosse stato per me ci saremmo visti per lo meno per parlare senza telecamere addosso per un caffè o un aperitivo. Questo non è mai accaduto. Deduco che l’interesse di Luca nei miei confronti sia solo amicizia e non di altro. Quindi scendere per poi ricevere una porta in faccia non mi sembrava il caso. Se lui mi avesse voluta scegliere nella vita mi avrebbe scelto senza andare a Uomini e Donne.

Infine Maria Laura De Vitis parla anche della possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne, e in merito afferma:

“Mi farebbe piacere fare un’esperienza da tronista. Sembra strano a dirsi ma in realtà sono tanti anni che sono single. Non riesco a trovare una persona compatibile con me con la quale iniziare una relazione seria. A oggi vorrei trovare l’amore. Penso che un programma come Uomini e Donne mi potrebbe aiutare a trovare l’amore che da sola finora non sono riuscita a trovare. Quindi si mi piacerebbe fare la tronista”.