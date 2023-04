NEWS

Nicolò Figini | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Le presunte frizioni tra Ilary e Papi a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da due settimane e tutto sta proseguendo senza intoppi. Il primo eliminato, spostato su un’altra isola, è stato Marco Predolin. Alla conduzione c’è sempre Ilary Blasi, mentre in studio cn lei quest’anno troviamo Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Se con la prima non sembra ci siano problemi, pare che tra la presentatrice e Papi ci siano stati degli attriti alla fine della prima puntata. A parlarne ci ha pensato TvBlog. Ovviamente si tratta solamente di voci di corridoio e bisogna prendere tutto quello che scriveremo con le pinze. Ad oggi, infatti, non ci sono né conferme né smentite. Sul portale si legge quanto segue:

“Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo ‘tornare in carreggiata’. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”.

Non abbiamo idea di che cosa ci sia di vero oppure no. Fatto sta che Enrico Papi continuerà il suo percorso come opinionista a L’Isola dei Famosi. Si vocifera, inoltre, che in autunno dovrebbero avere inizio le registrazioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, della quale proprio lui sarà presentatore. La messa in onda, poi, dovrebbe iniziare a febbraio 2024.

Anche su questo punto non ci sono molte certezze. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.