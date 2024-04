Enrico Papi torna sul rapporto di coppia e si definisce ‘fluido’: “Potrei innamorarmi di un uomo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Enrico Papi

A Il Corriere della Sera Enrico Papi ha parlato ancora una volta del suo rapporto di coppia e si definisce fluido. Tra le tante cose non esclude che potrebbe innamorarsi di un uomo: “Potrebbe capitare e non ci trovo niente di male”, ha raccontato.

Enrico Papi: “Potrei innamorarmi di un uomo”

In questa domenica di gossip e rivelazioni, a spuntare è l’intervista di Enrico Papi a Il Corriere della Sera, dove ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul suo rapporto di coppia, ma anche sul suo essere “fluido”.

Ne aveva già parlato al settimanale Chi e stavolta il conduttore è tornato sull’argomento. dopo aver scherzato sul perché fa le foto a petto nudo. Poi più nello specifico Enrico Papi ha pensato della possibilità un giorno di potersi innamorare di un uomo. Un qualcosa che di certo non esclude, anzi, tutt’altro!

“Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione”. Sempre tra le sue parole Enrico Papi ammesso che non si è mai innamorato di un uomo, ma potrebbe capitare e non ci vede niente di male.

Da tanti anni tra l’altro il conduttore è sposato con Raffaella Schifino. I due sono sempre stati lontani dal mondo del gossip. A Il Corriere Enrico Papi ha ammesso che si “autosopportano”, dato che ognuno ha preci e difetti e per stare insieme bisogna anche imparare a saper apprezzare questi ultimi:

“La nostra unione non fa notizia, anche se in realtà dovrebbe: due che stanno insieme da 25 anni assomiglia a una perversione”, ha concluso con la sua solita vena ironica Enrico Papi.

Il conduttore peraltro ora è concentrato sul lavoro, dato che è impegnato con la nuova edizione de La pupa e il secchione.