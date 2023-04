Chi è Enrico Papi? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 24 Aprile 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi è Enrico Papi, non solo i programmi TV che ha fatto e quindi tutta la sua carriera, ma anche la vita privata, la famiglia e come seguirlo sui social.

Chi è Enrico Papi?

Nome e cognome: Enrico Papi

Età: 57 anni

Data di nascita: 3 giugno 1965

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: conduttore

Moglie: Enrico è sposato con Raffaella Schifino

Figli: Enrico ha due figli (Rebecca e Iacopo)

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @enricopapiofficial

Enrico Papi età, altezza e biografia

Vediamo alcune informazioni su chi è Enrico Papi, quindi quando è nato e dove, la sua famiglia, i suoi studi e tutto ciò che riguarda la sua biografia. Enrico è nato a Roma il 3 giugno 1965, quindi ha 57 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e nemmeno sul suo peso. Parlando dei tatuaggi, invece, non pare averne sul suo corpo.

Per quanto riguarda la sua famiglia, Papi è di origine borghese: il padre Samuele era commerciante d’auto e la madre Luciana possidente terriera. Ha anche una sorella minore di nome Loretta. Abita sempre a Roma, ma dai primi anni 2000 ha una seconda residenza a Miami dove si trasferisce stabilmente nei periodi di inattività televisiva.

Enrico ha frequentato le scuole cattoliche lasalliane. Dopo aver conseguito il diploma di Liceo classico all’Istituto Sant’Apollinare di Roma, si è iscritto alla Facoltà di giurisprudenza interrompendo però gli studi. Ha ripreso l’università con Cepu, per il quale tra il 2000 e il 2003 è stato anche testimonial pubblicitario. Inoltre ha studiato canto e pianoforte. Sin da bambino è appassionato di teatro e si è anche dilettato in alcune rappresentazioni partecipando a tre festival nazionali.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimenale, sappiamo che Enrico Papi ha una moglie e due figli. Nel 1998, infatti, ha sposato Raffaella Schifino. Dalla loro relazione sono nati due figli: Rebecca nel 2000 e Iacopo nel 2008. Enrico non è separato ed è ancora sposato con Raffaella.

Le persome si chiedono quanto prende di stipendio Enrico Papi, ma non esistono informazioni sul suo patrimonio.

In passato Enrico Papi è stato anche vittima di una fake news riguardo la sua salute con alcuni problemi, c’è infatti chi aveva detto che avesse una malattia. Addirittura c’è chi disse che fosse morto.

Dove seguire Enrico Papi: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Enrico Papi, vediamo come seguirlo sui social. Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che vanta oltre 155 mila follower.

Nel suo account Papi posta principalmnte contenuti riguardanti lui stesso e la sua carriera televisiva. Non appaiono praticamente mai la moglie e i figli, se non molto raramente. Mostra invece molto il cagnolino Tanker.

Carriera

Enrico Papi ha iniziato a lavorare come cabarettista nei palasport, prima dei concerti di importanti cantanti come Fiorella Mannoia, Ivan Graziani e Nino D’Angelo. Qui è stato notato da Giancarlo Magalli che quindi lo ha voluto nel suo programma Fantastico bis. E prorpio questo programma nel 1988 è stato il primo della sua carriera come ideatore e autore di candid camera all’interno di esso.

Dal 1990 è stato a Unomattina come conduttore, ideatore e regista di alcune rubriche settimanali. Mentre nelle estati 1992 e 1993 ha condotto i collegamenti esterni in diretta di Unomattina Estate. Per tutto il 1992 ha condotto ogni domenica mattina il programma per bambini La Banda dello Zecchino. Nel 1993 Papi ha esordito come giornalista provocatore a Fatti e misfatti, rubrica pomeridiana del TG1. Mentre la stagione 1993-1994 è stata l’ultima a Unomattina.

Nel marzo 1995 ha avuto la conduzione di Chiacchiere, rubrica all’interno di Italia sera, il suo primo programma di gossip che ha lanciato una volta per tutte la sua carriera televisiva, qui è stato anche ideatore e regista. In questo periodo ha ottenuto il tesserino di giornalista pubblicista. Nell’estate 1995 ha condotto Chiacchiere estive di Enrico Papi, versione estiva ridotta di Chiacchiere.

A marzo del 1996 Enrico Papi è passato a Mediaset diventando uno dei paparazzi più famosi d’Italia. A tal proposito, ha condotto il programma di gossip Papi quotidiani. Nel maggio del 1996 ha partecipato al varietà Tutti in piazza, condotto da Gerry Scotti e Alba Parietti.

Verissimo

Nella stagione 1996-1997 Papi è stato inviato per Verissimo, nuovo programma di Cristina Parodi, con la sua rubrica Parola di Papi.

In questo periodo ha condotto anche Papi News, una rubrica radiofonica di cronaca rosa in onda su RTL 102.5. Da marzo a giugno 1997 è stato ideatore e conduttore del programma di cronaca rosa, Edizione straordinaria. Nel maggio 1997 si è autosospeso da giornalista, vista l’incompatibilità della professione con le telepromozioni che effettuava nelle sue trasmissioni.

Sarabanda

Nel settembre del 1997 Enrico Papi ha iniziato a condurre il varietà Sarabanda, poi trasformato in gioco musicale, che è stato il quiz musicale più longevo della televisione italiana, andando negli anni ben 17 volte in prima serata con vari speciali. Questo programma ha reso Papi famosissimo.

Buona Domenica

A settembre del 1997, Maurizio Costanzo ha voluto Enrico Papi a Buona Domenica, con il compito di rimpiazzare Fiorello. Qui è rimasto fino alla fine della stagione.

Ha condotto poi insieme a Paola Barale il varietà natalizio Regalo di Natale. E poi su Canale 5 ha condotto in prima serata due varietà estivi e uno natalizio: Sapore d’estate, affiancato da Sandra Mondaini, Volare – Emozioni 1998, affiancato a Maurizio Costanzo e Mara Venier, e Beato tra le donne al fianco di Anna Mazzamauro che nella trasmissione fingeva di essere sua madre. Nell’aprile 1999 ha condotto ogni settimana il programma Predizioni.

Sanremo

Dopo aver lasciato la Rai nel 1996, vi è tornato nel 2001 per il Festival di Sanremo affiancando alla conduzione Raffaella Carrà insieme a Megan Gale e Massimo Ceccherini. Inoltre ha condotto in seconda serata il Dopofestival di Sanremo insieme alla Carrà.

Matricole

Altro programma molto famoso condotto da Enrico Papi è Matricole insieme a Simona Ventura, nella primavera del 2001. Nello stesso anno ha condotto Il traditore e Anello debole. Inoltre il 28 giugno 2002 ha condotto Miss Universo Italia 2003.

Nell’autunno del 2002 ha condotto, con Moran Atias e Jurgita Tvarish come vallette, Matricole & Meteore. Nel 2003 è tornato a occuparsi di gossip con Papirazzo. Mentre nell’estate del 2003 ha condotto con Silvia Toffanin, l’undicesima edizione del varietà di moda ModaMare a Porto Cervo. Vari programmi invece risalgono al 2004: 3, 2, 1 Baila, L’imbroglione e Il gioco dei 9.

La pupa e il secchione

Dopo un anno di assenza dagli schermi, nel 2006 ha condotto con Federica Panicucci il reality show La pupa e il secchione. Di esso ha condotto anche la seconda edizione. Dal 7 gennaio al 18 febbraio 2007 ha invece condotto la seconda edizione di Distraction, affiancato dalla modella Natalia Bush.

Per tutto l’autunno Papi ha condotto lo show Prendere o lasciare. Mentre dal dicembre 2007 al giugno 2009 ha condotto le due nuove edizioni de La ruota della fortuna. Per tutta l’estate del 2008, nel preserale di Canale 5, ha condotto un nuovo quiz: Jackpot – Fate il vostro gioco, poi riedito e mandato in onda su Italia 1 nel 2010 con il titolo di Viva Las Vegas – Fate il vostro gioco.

A settembre del 2009 Enrico Papi ha condotto, affiancato da Raffaella Fico e con Omar Monti, un quiz show su Italia 1 intitolato Il colore dei soldi, ma è stato un insuccesso. Quindi è tornsto al timone di Prendere o lasciare, in una versione riedita e con Raffaella Fico. Sempre con lei nel 2010 ha condotto il quiz CentoxCento. Nell’autunno del 2010 ha condotto il suo primo programma da lui stesso inventato dal titolo Trasformat, con Raffaella Fico e Katia Follesa sostituite nel 2011 da Francesca Cipriani. Dopo due anni di pausa, Papi nel giugno 2013 ha condotto un nuovo game show di Italia 1, Top One.

Guess My Age

A luglio del 2017 Enrico Papi è passtoa a Sky Italia, dove dal 28 agosto ha condotto Guess My Age – Indovina l’età su TV8. Visto il successo, il programma è stato occasionalmente promosso in prima serata e in diretta in più di un’occasione. Nel novembre 2018 ha condotto La notte dei record.

Italia’s Got Talent

A marzo 2020 e marzo 2021 conduce le finali della decima e dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent.

Name That Tune

Dal settembre 2020 Paipi ha condotto due edizioni del game show musicale in prima serata Name That Tune – Indovina la canzone, basato sullo stesso format al quale si era ispirato Sarabanda.

Scherzi a parte

Il ritorno a Mediaset di Enrico Papi è avvenuto nell’estate del 2021. E dal 12 settembre ha condotto in prima serata su Canale 5 il programma Scherzi a parte. Nella primavera 2022 ha condotto la terza edizione di Big Show.

Nel corso della sua carriera televisiva, Pai è stato anche ospite di tantissimi programmi famosi come ad esempio Buina Domenica, Carramba che fortuna, Allegria, La prova del cuoco e Domenica Live.

Ballando con le stelle

Nel 2016 a partecipato come concorrente all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, venendo eliminato dopo quattro puntate. E non è stato ripescato.

Tale e quale

Ha partecipato alla sesta edizione di Tale e quale show classificandosi decimo e non potendo quindi accedere a Il torneo. È stato comunque ripescato in seguito ed è arrivato al quarto posto.

Enrico Papi a Isola dei famosi

Per l’edizione 2023 dell’Isola dei famosi Enrico Papi è stato scelto come opinionista in studio in sostituzione di Nicola Savino. Accanto a lui è riconfermata Vladimir Luxuria, così come Ilary Blasi alla conduzione e Alvin come inviato.

I concorrenti di Isola dei famosi 2023

Vediamo adesso chi sono tutti i concorrenti che partecipano a questa edizione de L’Isola dei famosi:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento

Helena Pretes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Chi vincerà questa edizione del reality?