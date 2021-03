2 Prima di Amici

Forse non lo ricorderete, ma Amici 20 per Enula Bareggi non è stato un debutto televisivo! La cantante della ventesima edizione del talent show è una delle voci più apprezzate dell’anno. L’interprete di (Con)Torta fa parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano e ha tutte le carte in regola per poter aspirare alla finale. Come anticipato però, non si tratta della prima esperienza in tv per la cantante.

Qualche anno fa, precisamente nel 2011, la Bareggi faceva parte del cast di un altro famoso talent di Canale 5. Stiamo parlando di Io Canto, programma condotto con successo per quattro edizioni da Gerry Scotti, in cui piccoli cantanti di un’età compresa tra i 5 e i 16 anni si affrontavano settimanalmente. Enula era una dei protagonisti della terza annata del format, che chiuse i battenti nel 2013. Non è l’unico talento apparso ad Amici negli anni ad aver calcato il palco del programma di Scotti. Anche un’altra cantante di questa edizione, Gaia Di Fusco (eliminata nella prima puntata del serale) è stata una delle giovani canterine ad aver mosso i primi passi in tv grazie ad Io Canto.

Il programma è stato il trampolino di lancio anche per Alessandro Casillo, uno dei partecipanti della diciottesima edizione di Amici. Meno fortunato il percorso di Casillo nel talent di Maria De Filippi: si è infatti ritirato a poche settimane dall’inizio del serale. Tornando ad Enula, vi abbiamo raccontato alcune curiosità sul suo conto. Durante la prima puntata del serale, la cantante è uscita sconfitta da ben due sfide.

Il primo duello è stato contro la prova corale della squadra di Arisa-Lorella Cuccarini, schierati in supporto della ballerina Martina Miliddi. La seconda sfida l’ha vista contrapposta ad un’altra ballerina, Giulia Stabile, ed anche in questo caso ha avuto la peggio. Come se la caverà nel corso dei nuovi appuntamenti del serale?

