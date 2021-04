1 Enula riceve la dedica di Tommaso

La scorsa settimana Tommaso Stanzani è stato eliminato dalla scuola di Amici 20. Il ballerino, nonostante ciò, continua a seguire con grande affetto i suoi compagni e, ieri sera, ha postato una dolce dedica tra le storie di Instagram dopo l’uscita di Enula dal talent show.

Esattamente come avvenuto per Tommaso, il pubblico da casa non ha molto apprezzato l’eliminazione di Enula Bareggi. Anche Stanzani sembra essere rimasto piuttosto dispiaciuto del responso e, per tale ragione, in un modo o nell’altro, ha voluto far capire alla sua amica di esserci. Ieri sera il ballerino ha postato alcune storie su Instagram e nella prima si è mostrato intento a cantare una canzone della sua amica, dal titolo “Con(torta)”, che tutti i fan del programma conoscono bene. Ecco qui il video in questione…

Oltre ad aver canticchiato il brano della sua cara amica Enula, Tommaso ha postato a seguire una foto molto significativa. Il ballerino ha condiviso l’immagine che risale alla scorsa settimana, quando è stato lui a salutare il programma e si è scontrato al ballottaggio proprio con la cantante. I due, come vedete nell’immagine, si tengono per mano. Un gesto d’affetto e supporto. Ad accompagnare questo bellissimo scatto, come sottofondo musicale, Tommaso ha scelto “Auricolari”, pezzo di Enula che ha portato spesso sul palco ad Amici…

La dolce dedica di Tommaso per Enula dopo la sua eliminazione

Enula sarà sicuramente molto felice di questa dedica, sebbene sia giustamente dispiaciuta per la sua eliminazione. Tommaso ha voluto mostrarle tutta la sua vicinanza e questo è, senza dubbio, un modo per augurarle buona fortuna per il futuro e farle capire che ha trovato un amico!