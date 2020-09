1 Uomini e Donne: Enzo Capo e Lucrezia sono tornati insieme oppure la loro relazione può dirsi conclusa? Su Instagram parla lei

Continua ad essere avvolta da numerose ombre la vita sentimentale di Enzo Capo, noto per essere uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso della seconda puntata Pamela Barretta, sua ex, ha fatto alcune scottanti rivelazioni sul suo conto.

Proprio la dama, speranzosa di trovare l’anima gemella, ha infatti affermato come Enzo Capo sia tornato ad unirsi nel parterre del dating show per scopo prettamente televisivo. In realtà infatti, secondo la Barretta, Enzo avrebbe intrapreso una relazione con una certa Lucrezia di Stoccolma. Ma non solo. Perché sempre Pamela ha aggiunto di avere delle prove da mostrare alla redazione che testimoniano come Enzo abbia trascorso del tempo in compagnia della ragazza prima delle registrazioni. Lui, invece, ha replicato dando contro alla dama. Motivo? Secondo lui la sua ex è stata la causa della rottura con Lucrezia.

E non è nemmeno finita qui. Perché pare che Lucrezia nel mese di luglio (quando già frequentava Enzo Capo) ha addirittura fatto i casting per partecipare a Uomini e Donne. Proprio dopo la puntata in questione, moltissimi utenti hanno invaso il profilo della ragazza, sottolineando come lei abbia effettuato i provini del programma di Maria De Filippi a giugno, periodo in cui ancora non era legata al cavaliere.

A spiegare poi come sono andate le cose è stata proprio Lucrezia:

“No. Non lo conoscevo ancora Enzo dal vivo. Il giorno del provino è stata la prima volta che ho incontrato Enzo. Se volevo andare a Uomini e Donne non mi ci mettevo insieme a lui. La storia con Enzo, piuttosto, la tenevo nascosta. Volevo stare insieme a lui e ho scelto lui, dal primo secondo che l’ho visto”.

Ha concluso Lucrezia. Ad attirare l’attenzione, però, non è stato solo questo commento della ragazza, ma anche quanto scritto da Enzo Capo, che ha lasciato un cuore rosso per lei, come fatto notare dal sito XoXo Social Gossip…

Profilo Instagram – Lucrezia

Questo dunque lascia presagire che i due, probabilmente, siano tornati insieme. In attesa di scoprire dunque se è davvero così, Enzo Capo sui social ha avuto una lite accesa con Pamela Barretta…