Antonino potrebbe non rientrare più nella Casa del GF Vip: la voce che circola sul web

Andrea Sanna | 2 Gennaio 2023

GF Vip 7

In questi giorni Nicole Murgia si è lamentata di non trovare i trucchi e accusa delle vippone di averli rubati

L’accusa di Nicole Murgia

La Casa del Grande Fratello Vip è ormai divisa in due fazioni. Gruppi che sembrano aver creato diverse dinamiche. In questi giorni, per esempio, a tenere banco è il cosiddetto ‘beauty gate’, sollevato da Nicole Murgia. Una delle ultime vippone arrivate ha accusato delle coinquiline di non ritrovare i suoi trucchi e oggetti personali. Se in questo video durante la notte di San Silvestro l’attrice si sfoga di questo con Edoardo Donnamaria, anche in un’altra occasione (mentre conversava in giardino) ne ha parlato.

“Hanno tirato fuori la roba mia dalla mia ipotetica trousse. Lasciata lì sul beauty. Apro la trousse, non c’erano trucchi. Non era la mia. C’era dentro della roba di Antonella, lei (Dana ndr) e Niki…”, ha detto Nicole Murgia. Edoardo Donnamaria ha ribattuto dicendo di non conoscere la situazione e non sapere, ma non si meraviglierebbe se così fosse. Insomma tanti dubbi, al momento, ma poche certezze.

Le tre comare stanno dicendo che Antonella ha preso delle cose dal beauty di Nicole#DONNALISI #GFvip pic.twitter.com/nfFF02RjKW — Anto (@Anto71458221) December 31, 2022

Intanto Nicole Murgia continua a domandarsi cosa sia realmente accaduto e, come mai, siano sparite così le sue cose. Come dicevamo la cosa è proseguita e in differenti circostanze si è sfogata chiedendosi il perché di un gesto simile. Alcuni vipponi nell’apprendere questa accusa hanno dichiarato quanto forse stesse estremizzando il tutto. L’attrice romana, però, continua a dirsi sicura del suo punto di vista.

Nella notte, intanto, è stata protagonista di una scenetta. Ha fatto finta di rubare alcuni oggetti dai beauty di alcune concorrenti, per poi buttarli per terra. Se Luca Onestini le ha suggerito di lasciare perdere e smetterla, Nicole Murgia ha continuato. Dopo aver gettato sul pavimento il tutto, Oriana Marzoli ha aggiunto: “Lasciali lì”.

nicole ruba make up a caso dalle altre e poi le butta anche per terra, questo è allo stesso livello di quello che ha fatto dana #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/OYkim3ydT4 — ectoplasma (@futurelenoire) January 2, 2023

Insomma ormai sembra essere davvero guerra aperta tra Nicole Murgia e alcune donne della Casa del GF Vip (ma non solo) e il tutto a causa di un beauty case!