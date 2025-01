Grave lutto per Enzo Miccio. In queste ore il celebre wedding planner ha annunciato sui social la morte del suo storico ex compagno Laurent, al quale è stato legato per diversi anni.

Grave lutto per Enzo Miccio

Sono ore difficili queste per Enzo Miccio. Ieri sera infatti il celebre e amato wedding planner, con un post pubblicato sui suoi profili social, ha annunciato l’improvvisa morte del suo storico ex compagno Laurent Miralles. I due, come di certo in molti sapranno, sono stati legati sentimentalmente per diversi anni e solo nel corso del 2024, come ha confermato lo stesso Miccio in un’intervista con Vanity Fair, è arrivata la rottura. Nelle ultime ore Enzo ha così dedicato un meraviglioso post a Laurent, pubblicando alcuni scatti insieme allo chef francese per poi affermare:

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre”.

Attualmente non sono note le cause del decesso e non è chiaro cosa sia accaduto a Laurent Miralles. Pochi anni fa nel mentre Enzo Miccio, nel corso di una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, aveva parlato della sua relazione con lo chef francese e in merito aveva dichiarato: “Stiamo insieme da cinque anni e mezzo. È una storia importante ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile”.

Sempre nel salotto di Canale 5, Miccio aveva anche parlato del desiderio di allargare la famiglia in futuro e a riguardo aveva ammesso: “Mi piacerebbe diventare papà. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”.

Non resta che inviare il nostro più caloroso abbraccio a Enzo e salutare con affetto Laurent.