Poche ore fa ad arrivare sul trono di Uomini e Donne è stato Gianmarco Steri, che ha così dato il via alla sua esperienza. Non sono tardate ad arrivare nel mentre le reazioni di alcune Dame del parterre del Trono Over.

Tutte pazze per Gianmarco Steri

Puntata di Uomini e Donne intensa, l’ultima, per Gianmarco Steri. Come abbiamo visto infatti Martina De Ioannon ha finalmente fatto la sua scelta, che tuttavia è ricaduta su Ciro Solimeno. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via alla loro relazione. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti la conduttrice ha fatto richiamare l’ex corteggiatore per dargli una notizia che ha sorpreso tutto il pubblico e lo studio. Gianmarco è così diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne e non è mancata così una grande ovazione.

Dopo la fine della puntata nel mentre sono arrivate le reazioni a caldo di alcune Dame del parterre del Trono Over, che hanno detto la loro sull’arrivo di Steri sul trono. La prima a prendere parola è stata Claudia, che mostrando tutto il suo entusiasmo ha affermato con gioia: “Ero convinta, e pensavo e speravo per lei, che scegliesse Gianmarco. Non perché Ciro sia un cattivo ragazzo, lo adoro, è simpaticissimo. Però Gianmarco ha quel sentore di uomo. Vedendolo sul trono sono la donna più felice del mondo”.

Ma non solo. Poco dopo a intervenire è stata anche un’altra celebre Dama di Uomini e Donne, Barbara, che dicendo la sua sulla possibilità data a Gianmarco Steri ha aggiunto: “Sono contenta che ci sia Gianmarco sul trono. Se avesse 20 anni di più andrei io tra le corteggiatrici perché è un uomo”.

A breve dunque vedremo come Gianmarco si relazionerà alle corteggiatrici che arriveranno in studio per lui e di certo non mancheranno le emozioni.