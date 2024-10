Ieri sera a entrare nella casa del Grande Fratello, seppur momentaneamente, è stata Carmen Russo. Dopo la fine della diretta così la ballerina ed Enzo Paolo Turchi sono stati beccati mentre parlavano di ritocchini estetici.

Il simpatico video di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Grandi emozioni ieri sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello. A varcare la porta rossa, per una sorpresa a Enzo Paolo Turchi, è stata nientemeno che Carmen Russo, che avrà l’opportunità di restare all’interno della casa per qualche giorno. La celebre coppia, da anni nel cuore del pubblico, si è così ricongiunta, tuttavia qualcosa a un tratto ha fatto preoccupare i fan. Chiacchierando con Alfonso Signorini in confessionale infatti Enzo Paolo ha parlato di una sorta di crisi con sua moglie e ha così affermato:

“Prima di venire qui ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solo… L’ho vista fredda e distaccata. Se a lei non sta bene un uomo così…io me ne vado da casa, veramente. Forse è il troppo tempo insieme… Ma è un mio sentore. Devo capire fuori”.

Le parole di Enzo Paolo Turchi dunque hanno sollevato un vero polverone e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due. Nel mentre dopo la fine della diretta del Grande Fratello è accaduto qualcosa che coinvolge la coppia e che ha fatto sorridere il web. Il ballerino e Carmen Russo sono stati infatti beccati a parlare di ritocchini estetici e il video del momento ha fatto in breve il giro dei social. Proprio Enzo Paolo ha chiesto a sua moglie: “Ti sei rifatta le labbra?”. Pronta la replica di Carmen, che ha dichiarato: “No, solite cosine”.

Enzo Paolo: -“Ti sei rifatta le labbra”

Carmen: -“No solite cosine”



I fan nel mentre si chiedono già cosa accadrà tra Turchi e la Russo. Che in queste ore insieme la coppia abbia modo di ritrovarsi? Non resta che attendere per scoprirlo.