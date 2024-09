Durante una chiacchierata all’interno della casa del Grande Fratello Enzo Paolo Turchi ha espresso la sua opinione sul compianto coreografo Marco Garofalo. Sul web è scoppiata la polemica.

Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo

Enzo Paolo Turchi è un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello e purtroppo non ha solo fatto ridere il pubblico a casa. Sui social infatti si è scatenata una polemica che ha coinvolto il ballerino nel momento in cui ha citato il suo ex collega, venuto a mancare nel 2018, Marco Garofalo.

Il coreografo è morto a 62 anni ed è stato per diverso tempo un insegnante di Amici di Maria De Filippi, anche se la sua attività in questo campo era iniziata proprio con Enzo Paolo negli anni ’70. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche nella compagnia di Tuccio Rigano per poi debuttare in TV al fianco di Raffaella Carrà.

Per tutto questo il commento di Enzo Paolo Turchi ha fatto storcere il naso a diversi utenti del web, ma cerchiamo di capire meglio ciò che è accaduto. Il ballerino, chiacchierando in giardino con Shaila Gatta, si è ritrovato a parlare di Garofalo:

“Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”.

A intervenire è stato Marco Salvati, autore televisivo che ha lavorato anche per Ciao Darwin e molto altro ancora. Sotto il video che potete vedere qui sopra, infatti, ha preso le difese di Garofalo: “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso“.

Ovviamente Enzo Paolo non può avere idea di ciò che ha scatenato fuori dalla casa e per tale ragione rimane ancora adesso ignaro della polemica. Vedremo prossimamente se verrà informato.