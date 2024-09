Lino Giuliano a poche ore dalla squalifica dal Grande Fratello è tornato sui social pubblicando un video su TikTok.

Lino Giuliano dopo la squalifica dal GF

L’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello ieri sera ma purtroppo, a causa di un commento giudicato omofobo, è stato squalificato ancora prima di iniziare il suo percorso nel reality. A darne notizia in maniera ufficiale è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini:

“Qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato pubblicamente, facendolo con rammarico che tutti hanno visto come sincero.

Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello”.

A quel punto lo stesso Lino Giuliano è intervenuto sui social per scusarsi ancora una volta e esprimere il suo dispiacere nell’essere stato escluso dal Grande Fratello. Ha riferito che si sarebbe aspettato un po’ più di comprensione da parte della produzione. Però così non è stato e adesso, aggiunge sempre lui, si troverebbe in una situazione difficile.

Tuttavia, l’ex volto di Temptation Island ha rotto il silenzio in maniera definitiva tornando a farsi vedere su TikTok la sera stessa della squalifica. Qui sotto possiamo vedere il video mentre passeggia nella sua città e inquadra il paesaggio dietro di lui mentre di sottofondo risuona la musica della canzone “Rossetto e caffè“.

Vedremo se la questione si concluderà qui sui social oppure se ne parlerà ancora nei prossimi giorni. Noi ovviamente rimaniamo a disposizione e vi terremo aggiornati in qualsiasi caso. Per il momento non abbiamo altre informazioni e non ci resta che goderci le puntate del Grande Fratello. Queste andranno in onda su Canale 5 ogni lunedì e giovedì sera.