Andiamo a conoscere Enzo Paolo Turchi attraverso il suo lavoro, i programma TV, la carriera, la vita privata e la biografia fino ai social.

Chi è Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Enzo Paolo Turchi, noto personaggio televisivo, attraverso la sua briografia, quindi quanti anni ha, dove abita, dov’è nato e altre informazioni. Enzo Paolo è nato a Napoli, nei Quartieri Spagnol, il 19 luglio 1949. Ha quindi 75 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. E per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Parlando della famiglia, invece, ha una sorella minore anche lei famosa e ballerina e cioè Lydia Turchi. Il suo nonno e il suo bisnonno erano musicisti. Quindi si tratta di una famiglia piena di artisti.

Riguardo gli studi, Enzo Paolo si diplomò giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali. In seguito si è esibito in vari teatri italiani come la Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna e anche all’estero.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Enzo Paolo Turchi, fa coppia da tantissimi anni con la collega Carmen Russo.

I due si sono conosciuti nel 1983 nel programma Drive In e si sono sposati nel 1987. Hanno una figlia, Maria, nata il 14 febbraio 2013.

Dove seguire Enzo Paolo Turchi: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Enzo Paolo Turchi, scopriamo anche come seguirlo sui social.

Enzo Paolo non è un tipo molto avvezzo ai social network e vi segnaliamo il suo profilo Instagram che però non è molto attivo. I post vengono pubblicati di rado e conta circa 36 mila follower.

Carriera

Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo e personaggio televisivo. Nel 1971 fu tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna. Poi la sua carriera si è spostata in televisione, diventando il primo ballerino di famose trasmissioni.

Tuca Tuca

Accanto a Raffaella Carrà nel 1971 Enzo Paolo ballò il famoso Tuca tuca. Inoltre negli anni ’70 ha lavorato anche all’estero: Spagna, Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina. Col suo lavoro ha anche ottenuto una candidatura al prestigioso premio televisivo della Rosa d’oro di Montreux nel 1978.

Programmi TV con Enzo Paolo Turchi

Come detto, Enzo Paolo Turchi ha partecipato ha tantissimi programmi televisivi nella sua carriera di ballerino. Citiamo infatti: Canzonissima, Grand Hotel, Fantastico, Domenica in, Patatrac, Risatissima, il Festival di Sanremo e Doppia coppia.

Drive In

Nel 1983 Enzo Paolo passo a Mediaset ed entrò nella trasmissione Drive In dove tra l’altro conobbe Carmen Russo.

Nella sua carriera ha fatto parte di molti programmi televisivi ed è stato maestro di tantissimi ballerini diventati famosi. Citiamo infatti Lorella Cuccarini, Luca Tommassini e Marco Garofalo.

Isola dei famosi

Nel 2005 Enzo Paolo Turchi ha partecipato alla terza edizione del reality L’isola dei famosi, ritirandosi dalla gara prima del termine per problemi di emorroidi che lo costrinsero a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Vi ha nuovamente partecipato nel 2012 per la nona edizione, ma si è ritirato nel corso della settima puntata.

Ciao Darwin

Inoltre nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione del programma condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin. Si trattava della puntata Mariti vs Mogli dove è stato il capitano dei Mariti mentre dall’altra parte c’era la moglie Carmen Russo.

Nel 2011 ha partecipato a 101 modi per perdere un Game show, in cui ha vinto. Mentre nel dicembre del 2014 ha partecipato con la moglie come concorrente vip alla settimana di lancio del quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000, sul canale Agon Channel.

Bake Off Italia Celebrity

Nel 2017 Enzo Paolo è stato concorrente del programma culinario Bake Off Italia Celebrity. Mentre nel 2022 ha partecipato allo show di Alessandro Borghese Celebrity Chef. Infine nel 2023 è arrivato al terzo posto del programma Non sono una signora.

Enzo Paolo Turchi, insieme alla moglie Carmen Russo, ha una scuola di ballo a Napoli. E ne ha aperta una anche a Palermo nel 2015.

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024

Nel 2024 Enzo Paolo Turchi è annunciato tra i concorrenti del Grande Fratello. Dopo che dentro la casa più spiata d’Italia ha partecipato la moglie, adesso è anche il suo turno. Vediamo quindi tutti i dettagli su questa edizione del reality.

I concorrenti del Grande Fratello 2024

Riparte il Grande Fratello con alla conduzione sempre Alfonso Signorini. Accanto a lui troviamo ancora una volta Rebecca Staffelli come addetta social. Per quanto riguarda le opnioniste è riconfermata Cesara Buonamici e c'è una new entry: Beatrice Luzzi.

Per quanto riguarda gli uomini troviamo: tra gli uomini: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). E ancora in elenco abbiamo: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Tra le donne invece ci sono: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

Il percorso di Enzo Paolo al Grande Fratello

L’edizione 2024 del Grande Fratello parte lunedì 16 settembre ed Enzo Paolo Turchi è tra coloro che entra in Casa dal primo giorno.

1° settimana: Enzo Paolo in questa prima settimana si è ambientato e raccontato.