Chi è Enzo Salvi? Età, vita privata, film e Instagram

È tra gli attori più amati e seguiti dello spettacolo italiano. Ma chi è Enzo Salvi? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’amato attore, dalla vita, all’età, alla moglie, ai film che ha interpretato, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Enzo Salvi

Nome e Cognome: Enzo Salvi

Data di nascita: 16 agosto 1963

Luogo di Nascita: Roma

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore, comico e cabarettista

Moglie: Enzo è sposato con Laura

Figli: Enzo ha due figli

Tatuaggi: Enzo ha dei tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram:

Enzo Salvi età, altezza e biografia

Dov’è nato Enzo Salvi? L’attore nasce a Roma il 16 agosto 1963. L’età dell’attore, dunque, è di 56 anni.

Della sua biografia sappiamo che si è diplomato all’Istituto Agrario e che dopo la fine degli studi inizia a lavorare come giardiniere del comune della Capitale.

Tuttavia fin da giovane Enzo ha mostrato le sue doti umoristiche, ed è per questo che molti dei suoi colleghi l’hanno spinto ad intraprendere una carriera da cabarettista.

Vita privata

Della vita privata di Enzo Salvi, sappiamo che l’attore è sposato da diversi anni con la moglie Laura Salvi, estranea al mondo dello spettacolo.

I due hanno anche avuto due figli: Manuel e Nicolò, che hanno riempito la vita dell’artista.

La carriera di Enzo Salvi

La carriera di Enzo Salvi, per l’appunto, inizia proprio come cabarettista. L’uomo inizia così ad esibirsi a Roma e nei dintorni, ottenendo da subito un inaspettato successo, che lo porta così a passare al teatro. Nel 1990, dunque, Salvi debutta con la commedia di Plauto “Il Miles Gloriosus”. Nel 1991, in seguito, insieme al compagno Mariano D’Angelo fonda i “Mammamia che impressione”, duo che ha conquistato dal primo momento il pubblico. Numerose, a seguire, le opere teatrali alle quali Enzo Salvi partecipa, tra cui Balle di Natale, Fiumi di forfora e A qualcuno piace Carlo, con il quale debutta al Teatro Brancaccio.

Successivamente la carriera di Enzo Salvi prende una svolta quando l’attore debutta per la prima sul grande schermo, con il film Vacanze di Natale 2000. Da quel momento l’uomo prende parte a numerose pellicole nel corso degli anni, che gli danno un’incredibile popolarità. Tra i film più noti ricordiamo: Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette e Il ritorno del Monnezza. Poco dopo Enzo appare anche in tv, partecipando a Barbecue e a Striscia La Notizia.

Nel 2006, Salvi partecipa ad un nuovo film di natale, Olè, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Nello stesso anno registra anche un cameo in Notte prima degli esami e Notte prima degli esami – Oggi, per poi tornare in tv. Enzo Salvi, infatti, prende parte al cast della prima edizione di Notti sul Ghiaccio, in coppia con Marina Natalino. L’anno successivo ottiene una piccola parte al film 2061 – Un anno eccezionale, poi avere un ruolo in Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi. Sempre al fianco dell’attore, Enzo nel 2008 è nel cast della quarta stagione della fiction Mediaset Un Ciclone in Famiglia, ottenendo un ottimo successo.

Nel 2008 Enzo Salvi è protagonista del film a episodi Un’estate al mare e del nuovo film di Natale con Massimo Boldi La fidanzata di papà, a cui partecipa anche Simona Ventura. A seguire, nel maggio 2012 è tra gli inviati speciali dello show Punto su di te! su Rai 1, mentre a luglio 2012 è il protagonista maschile di Ricci e capricci, una sitcom di Italia 1. L’anno successivo è nel cast del programma Jump! Stasera mi Tuffo, mentre nel 2015 partecipa al reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale.

Nello stesso anno Enzo Salvi torna al cinema col film Matrimonio al Sud insieme a Massimo Boldi, Biagio Izzo e Paolo Conticini. Nel 2017, invece, fa parte del cast di Natale da Chef.

Nell’aprile 2019, Enzo partecipa alla quinta puntata di Ciao Darwin 8, diventando il capitano della squadre dei Brutti, scontrandosi, naturalmente, con la squadra dei Belli.

Dove seguire Enzo Salvi: Instagram e social

I fan di Enzo Salvi possono seguirlo attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, in cui l’attore condivide attimi della sua vita e della carriera. Non mancano, infatti, scatti dai set dei suoi amatissimi film.

