Tra pochi giorni inizia la nuova attesa edizione de L’Eredità. Quest’anno tra le professoresse del celebre game show c’è anche Greta Zuccarello, ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Greta Zuccarello a L’Eredità

Finalmente ci siamo! Domenica 3 novembre su Rai 1 parte ufficialmente la nuova edizione de L’Eredità. Tanta attesa per il ritorno del celebre game show, che anche stavolta sarà condotto da Marco Liorni. Tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della trasmissione, che terrà compagnia al grande pubblico per tutto l’inverno, fino a primavera inoltrata. Non mancheranno le novità quest’anno, a partire dalla nuove professoresse.

A entrare ufficialmente nel cast de L’Eredità sono infatti due volti, uno dei quali già noto ai telespettatori. Parliamo di Greta Zuccarello, che come in molti sapranno in passato ha fatto parte del corpo di ballo di Tale e Quale Show e di Ciao Darwin. Ma non solo. La ballerina è stata anche una delle naufraghe dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sarà Linda Pani, una delle conduttrici di Radio 105. In più ha recitato nella fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e nel nuovo film di Giulio Base, Albatross. In merito alle due nuove professoresse, Marco Liorni al settimanale Di Più Tv afferma:

“Una si chiama Greta ed è una ballerina che ha già partecipato a diversi programmi in TV, l’altra si chiama Linda, ed è un’attrice e conduttrice radiofonica. Sono tutte e due bellissime e, soprattutto, vi stupiranno con il loro talento e la loro personalità in questa nuova edizione di L’eredità”.

Inizia dunque una nuova avventura per Greta Zuccarello e Linda Pani, che diventano le due nuove professoresse de L’Eredità. Vi ricordiamo a questo punto l’appuntamento con la prima puntata del game show, prevista per domenica 3 novembre, come sempre alle 18,45 su Rai 1.