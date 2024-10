Un nuovo compito per i ballerini di Amici 24 da parte di Alessandra Celentano ma tre allievi hanno rifiutato di farlo

Ai ballerini di Amici 24 è arrivato un nuovo compito da parte di Alessandra Celentano. Ma alcuni di loro, dopo aver parlato con i prof di appartenenza, si sono rifiutati di svolgerlo. Non sono mancati i battibecchi. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi.

Nuovo compito di Alessandra Celentano e il rifiuto di tre allievi

Nel daytime di Amici 24 che è andato in onda oggi pomeriggio abbiamo visto Alessandra Celentano proporre un nuovo compito ai ballerini della scuola. Si trattava di creare una breve coreografia e presentarla. Chiara è stata esonerata perché non sta bene fisicamente. Per quanto riguarda gli altri, la Maestra ha dato loro la possibilità di scegliere se fare il compito o meno visto tutto quello che è accaduto la scorsa settimana e anche la parole di Emanuel Lo e Deborah Lettieri.

LEGGI ANCHE: L’Eredità, tra le nuove professoresse c’è anche Greta Zuccarello

In un primo momento tutti gli allievi hanno deciso di fare il compito senza problemi. Ma, dopo aver parlato con i prof di appartenza, qualcosa è cambiato. Infatti è venuto fuori che Emanuel e Deborah non sapessero di questo ennesimo compito. Quindi si è creato in sala relax uno scambio di opinioni. Una volta tornata la Celentano, tre allievi hanno rifiutato di fare il compito.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia rispondono al rumor sulla loro rottura

I tre ballerini che si sono rifiutati sono Alessio, Sienna e Rebecca (i primi due allievi di Emanuel Lo e l’altra di Deborah Lettieri). Tutti e tre hanno riportato la stessa motivazione e cioè perché i loro prof non ne sapevano nulla. Questa cosa ha molto infastidito Alessandra Celentano che invece li ha trovati senza personalità, perché erano felici di fare il compito, ma hanno fatto un passo indietro dopo aver parlato con i loro insegnanti. Tra l’altro ha fatto notare che condiderano dei compiti giusti e altri sbagliati in base ai loro gusti e questo non ha senso.

La maestra Celentano vuole che i ballerini siano coerenti con le loro scelte e vuole sapere chi tra loro farà il compito in classe e chi no #Amici24 pic.twitter.com/YrOiaUSKag — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 29, 2024

Teodora (anche lei allieva della Lettieri) ha invece accettato di fare il compito e ha detto ad Alessandra Celentano che per lei è importante il suo giudizio. Inoltre ha capito che deve imparare a non bloccarsi quando è sotto pressione e a non farsi prendere dal panico. E questi compiti possono proprio servirle a fare questo lavoro. Dopo l’esibizione questa è la classifica data dalla media della prof e dei professionisti di riferimento:

Alessia 7.5 (Celentano 8 e Umberto 7) Teodora 7.1 (Celentano 7+ e Montesso 7) Daniele 7 (Celentano 6 e Porcelluzzi 8)

La Maestra si è detta soddisfatta e ha apprezzato l’atteggiamento in particolare l’atteggiamento che ha avuto Teodora.