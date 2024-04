Chi è Greta Zuccarello? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

L’Isola dei Famosi debutta lunedì 8 aprile 2024 su Canale 5 e Greta Zuccarello sarà una delle concorrenti. siete curiosi di scoprire chi è o qualche informazione in più sulla sua vita privata o i profili social che possiede? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto.

Chi è Greta Zuccarello

Nome e cognome: Greta Zuccarello

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Treviso

Età: 28 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina e modella

Fidanzata: Greta sembra essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @greta_zuccarello

Greta Zuccarello età e biografia

Chi è e quanti anni ha Greta Zuccarello? La concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 nasce a Treviso nel 1996. Purtroppo non conosciamo la sua data di nascita precisa ma sappiamo che ha 28 anni d’età. Non abbiamo informazioni sul peso ma ha un’altezza pari a 1 metro e 73 centimetri.

Dei genitori non abbiamo alcuna informazione, quindi non possiamo sapere chi siano la madre e il padre.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha sempre avuto la passione per il ballo e a 14 anni ha vinto una borsa di studio per trasferirsi a Firenze per studiare danza contemporanea all’Opus Ballet.

Continua a studiare al Liceo linguistico e poi arriva la possibilità di partecipare al programma estivo della San Francisco Ballet School, per poi trasferirsi a New York a Peridance Capezio Center.

Il ballo l’ha portata a viaggiare molto e oggi vive tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Fidanzato

In passato Greta Zuccarello è stata fidanzata con il campione di nuoto Luca Dotto, ex fidanzato di Rossella Flamingo.

La loro relazione ha avuto inizio nel 2019 per poi concludersi tra il 2021 e il 2022. I motivi non si conosco ma pare che da allora sia single.

Infatti, tra il 2023 e il 2024 pare non abbia avuto alcun fidanzato.

Nel caso in cui dovesse avere una nuova fiamma, probabilmente lo rivelerà durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi.

Dove seguire Greta Zuccarello: Instagram e social

Se avete voglia di conoscere ogni mossa social di Greta Zuccarello potete sicuramente iniziare a seguire su Tiktok e Facebook, anche se non aggiorna la pagina da diversi anni.

sicuramente è molto più attiva su Instagram, account sul quale pubblica foto relative al lavoro, selfie o quando si trova in compagnia di amici.

Carriera

La carriera di Greta Zuccarello si apre come modella per Victoria’s Secret quando è ancora molto giovane. A 16 anni viene ammessa alla San Francisco Ballet School e più tardi si trasferisce a New York.

A differenza di ciò che molti credono non ha mai preso parte ad Amici di Maria De Filippi e ha raggiunto la televisione mediante altri programmi televisivi. Greta, infatti, è stata ballerina a Ciao Darwin, The Voice Kids e Tale e Quale Show.

Nel 2024 sbarca in Honduras come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Ciao Darwin

La sua strada in televisione si apre grazie alla partecipazione a Ciao Darwin.

Qui entra nel corpo di ballo del programma e lavora a stretto contatto con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che ritrova nel 2024 a L’Isola dei Famosi.

Tale e Quale Show

In seguito Greta Zuccarello appare anche in Tale e Quale Show.

Anche in questo caso fa parte dei ballerini che lavorano all’interno della trasmissione di Carlo Conti.

Greta Zuccarello a L’Isola dei Famosi 2024

Nel mese di aprile 2024 viene annunciato che Greta Zuccarello avrebbe fatto parte del cast de L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione, in partenza lunedì 8 aprile, la vedrà tra i protagonisti e siamo sicuri che farà divertire tutti gli altri naufraghi danzando.

Adesso andiamo a vedere tutti i concorrenti del reality.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024

Chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024? Tra gli uomini citiamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Per quanto riguarda le donne, poi, menzioniamo: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Vladimir Luxuria, per la prima volta, è alla conduzione mentre Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono gli opinionisti. In Honduras come inviata troviamo Elenoire Casalegno.

Il percorso di Greta a L’Isola dei Famosi 2024

A partire da lunedì 8 aprile 2024 scopriamo qual è il percorso di Greta Zuccarello a L’Isola dei Famosi.

Per la ballerina si tratta della prima volta in Honduras come naufraga e per tale ragione potrebbe non essere un’esperienza molto semplice. Vi terremo aggiornati.

