“Cesare Augusto è stato battezzato ma Eros era assente”: l’indiscrezione

Debora Parigi | 6 Aprile 2023

Battesimo per il figlio di Aurora Ramazzotti ma senza nonno Eros?

Si legge sul quoridiano svizzero Il Corriere del Ticino che Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sia già stato battezzato. Sì avete capito bene, a una settimana dalla nascita ci sarebbe già stato il battesimo. Ma tra tutti i presenti, compresa Michelle Hunziker, non ci sarebbe stato Eros Ramazzotti, padre di Aurora e quindi nonno del piccolo.

Come riporta anche il sito FanPage.it, il piccolo Cesare sarebbe stato battezzato proprio lo scorso 30 marzo, a poche ore dalla nascita, nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo. Niente di pomposo, una cerimonia molto intima, un piccolo brindisi e qualche foto. Il giornale svizzero riferisce infatti: “Alla sobria cerimonia, celebrata da Don Felice, era presente anche la nonna Michelle Hunziker, ma non Eros Ramazzotti. Al termine qualche foto di rito, un piccolo aperitivo, e poco dopo Aurora è tornata nella sua camera della ‘culla del Ticino’”.

Proprio il quotidiano aggiunge che nonno Eros Ramazzotti non avrebbe avuto ancora modo di incontrare personalmente il nipote. Ma, come sappiamo per certo, ha dimostrato tutta la sua vicinanza alla figlia prima e dopo il parto. Aurora Ramazzotti è inoltre tornata da poco a casa a Milano e si sta godendo questi primi giorni da neo-genitore insieme al compagno Goffredo. Ha fatto ritorno anche sui social molto emozionata per raccontare le prime impressioni ai suoi follower. Ha infatti detto nelle sue storie Instagram:

“È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento. È un’esperienza davvero intensa. Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello. Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto”.