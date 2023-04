NEWS

Nicolò Figini | 6 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Le indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2023

In queste ultime ore si sta parlando sempre di più de L’Isola dei Famosi 2023. Tramite il profilo Instagram, infatti, sono stati annunciati i primi concorrenti, ovvero Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato. Adesso, però, stanno uscendo le prime indiscrezioni in merito ai naufraghi che sarebbero stati scartati.

A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato Dagospia. Pare che sia stato proprio Pier Silvio Berlusconi a intervenire all’ultimo minuti per modificare il cast. Questo si legge sul portale:

“Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash all’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il “caso GfVip”. Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”.

I nomi che sarebbero saltati sarebbero quelli di Gianmarco Onestini e l’avvocato amico di Cicciolina Luca Di Carlo:

“Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici… Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”.

Ricordiamo che si tratta solamente di indiscrezioni. Per il momento il cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 sarebbero già confermati e stati annunciati anche se non ancora ufficialmente. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.