1 Il presunto flirt di Eros Ramazzotti

Sono passati ben due anni da quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la separazione dopo un lungo amore, dal quale sono nati ben due figli. Da quel momento all’amato cantante, conosciuto in tutto il mondo, sono stati attribuiti diversi flirt, molti dei quali non hanno mai trovato conferma da parte del diretto interessato. Tuttavia adesso pare che sia tornato il sereno per Eros, che stando a quanto svela il nuovo numero del settimanale Chi avrebbe un nuovo legame. Si tratterebbe di Marta Delogu, una ragazza di 22 anni estranea al mondo dello spettacolo. La rivista svela anche come si sarebbero conosciuti i due e cosa starebbe accadendo. Questo quanto si legge in merito:

“Il settimanale “Chi” pubblica le immagini esclusive della vacanza che Eros Ramazzotti sta trascorrendo in Grecia, a Mykonos, con i figli, la tata e un’amica che da qualche tempo gli sta vicino. Lei si chiama Marta Delogu, è nata a Sassari nel 1999, e da qualche anno si è trasferita a Roma per studiare recitazione presso il Centro nazionale di Cinematografia. L’amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa, poi i due si sono incontrati. Da quel momento la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più fino a diventare così solida che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos nella casa che prende in affitto ogni anno”.

Ma non solo. In merito al presunto flirt (i due sarebbero al momento solo amici) di Eros Ramazzotti con Marta Delogu, il settimanale Chi aggiunge:

“La confidenza tra i due è evidente così come l’ottimo rapporto che Marta ha instaurato con i figli del cantante, che si gode la vacanza felice e sereno come non lo si vedeva da tempo. Eros e Marta non hanno fatto solo vita casalinga sull’isola ma si sono goduti anche i posti più esclusivi di Mykonos dallo Scorpios al Beach Club di proprietà dell’attrice americana Lindsay Lohan fino al ristorante di sushi del celebre Santa Marina, resort extralusso punto ritrovo per le star internazionali. Durante il giorno Eros ne approfitta per tenersi in forma e prepararsi al tour che, Covid permettendo, dovrebbe partire entro la fine dell’anno”.

Attualmente Eros Ramazzotti non ha ancora commentato i gossip sul suo conto, ma noi siamo pronti a fare chiarezza nel caso in cui il cantante volesse rilasciare delle dichiarazioni. Nel mentre qualche ora fa l’artista ha detto la sua sulla vittoria degli Azzurri. Leggiamo le sue parole.