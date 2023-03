NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

Aurora Ramazzotti

La dedica di Eros Ramazzotti

Appena un giorno fa Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio. Lei e il compagno Goffredo Cerza hanno deciso di chiamarlo Cesare, nonostante i primi rumor avevano ipotizzato si sarebbe chiamato Nicolò. Ovviamente non potevano mancare i commenti carichi d’entusiasmo dei nonni. In particolare di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La conduttrice ha scritto sul suo profilo Instagram: “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”. A distanza di qualche ora si è fatto avanti anche il nonno, ovvero Eros Ramazzotti. Sul suo profilo infatti ha pubblicato una fotografia all’interno della quale si vede il piccolo pugno del bambino. Come descrizione ha scritto: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”.

Adesso, quindi, passiamo alla questione del matrimonio. Alcuni utenti del web pensavano che le nozze tra Aurora e Goffredo fossero vicine. La causa era un anello indossato dall’influencer, ma la spiegazione non è tardata ad arrivare:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra. […] Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

