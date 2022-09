1 Le parole di Eros Ramazzotti

Ieri è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo figlio! La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo settimane di gossip sul suo conto, ha così annunciato di essere in dolce attesa con un simpatico video insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza. Successivamente la conduttrice si è scusata con le persone a lei vicine, alle quali aveva negato la gravidanza non volendo comunicarla prima del previsto. Queste le sue dichiarazioni:

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

In queste ore così il web intero si è congratulato con Aurora, e a intervenire è stato anche Eros Ramazzotti, che per la prima volta sta per diventare nonno. Il cantante, che da pochi giorni ha dato il via al suo nuovo tour mondiale, proprio ieri sera si è esibito all’Arena di Verona. A un tratto così Ramazzotti ha speso delle bellissime parole per il suo primo nipote e per sua figlia, che hanno emozionato il web. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.

A esprimere la sua gioia è stata anche Michelle Hunziker, che sui social ha dichiarato:

“Insomma, una giornata super super emotional. E chiaramente io lo sapevo già da tantissimo. Però finalmente ha potuto dirlo anche Auri e quindi possiamo tutti gioire liberamente. Adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè? Capite che bello?! La vita è meravigliosa!”

