Vincenzo Chianese | 3 Agosto 2023

Il tenero post di Eros Ramazzotti per sua figlia Raffaela

In queste ore Eros Ramazzotti ha festeggiato il compleanno della sua secondogenita, Raffaela, nata dal matrimonio con l’ex moglie Marica Pellegrinelli. Nonostante la separazione però la coppia, che ha anche un altro figlio, Gabrio Tullio, è rimasta in ottimi rapporti. La piccola ha compiuto 12 anni e così sui social del cantante è apparso un tenero post di auguri, che ha emozionato il web. Queste le dichiarazioni di Eros, che in breve hanno fatto il giro del web:

“In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let’s go. Ti amo Raffa”.

Ma non è finita qui. In queste ore infatti a pubblicare sui social un bellissimo post di auguri per Raffaela è stata anche Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La giovane conduttrice, che di recente è diventata mamma del suo primo figlio, ha così commosso il web con un toccante messaggio per sua sorella. Queste le parole di Aurora per Raffaela:

“Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me. Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio”.