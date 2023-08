NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Temptation Island

La madre di Perla, dopo Temptation Island 2023, si è scagliata contro Mirko in uno sfogo sui social per consolare la figlia

Le parole della madre di Perla dopo Temptation Island

Il percorso fatto da Perla e Mirko a Temptation Island 2023 ha portato la coppia a prendere la decisione di separarsi. Il viaggio nei sentimenti non è servito a riavvicinarli ma solo ad allontanarli ancora di più. Infatti, Mirko ha avviato una relazione con la tentatrice Greta. Dal canto suo, invece, Perla pare abbia iniziato a frequentare il tentatore Igor.

Dopo che entrambi sono riapparsi sui social ringraziando i fan e scambiandosi frecciatine, in queste ore è stato il turno della mamma di Perla. La donna, che si chiama Rosa, ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo che serve per tirare su di morale la figlia. Non poteva mancare una frecciatina all’ex genero:

“Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore. Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te.

Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%, che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti“.

Il discorso della madre dell’ex concorrente di Temptation Island 2023, quindi, prosegue con alcune raccomandazioni. Si augura che il reality le abbia fatto rendere conto della donna forte che è. Inoltre, spera che possa ritrovare se stessa e la felicità che ha perso:

“Mi auguro che quest’esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga, e che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c’è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze. Ti auguro, dopotutto, di ritrovare te stessa, ma soprattutto la serenità e la felicità che meriti di avere.

Sappi che ti amo immensamente e che mi troverai sempre accanto a te, pronta a difenderti, a supportarti nei momenti no e a gioire con te per i tuoi successi. La tua mamma”.

