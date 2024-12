Il settimanale Oggi ha paparazzato Eros Ramazzotti mentre si scambiava un bacio con un’ex tentatrice dell’edizione invernale di Temptation Island.

Eros Ramazzotti ha un nuovo flirt?

Eros Ramazzotti è tornato al centro del gossip dopo essere stato paparazzato a Milano in compagnia di Sofia Costantini, 27 anni, ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island.

Secondo il racconto di Oggi, la serata è iniziata con una cena in un ristorante della città meneghina. Successivamente, i due avrebbero continuato il loro incontro in un locale, lasciandosi andare alla complicità e alle risate.

Il momento clou è arrivato poi in macchina, dove è scattato il bacio. I fotografi del settimanale Oggi non si sono fatti sfuggire quel momento e hanno immortalato la coppia in atteggiamenti affettuosi.

Eros Ramazzotti, che non è nuovo a catturare l’attenzione dei media per la sua vita sentimentale, avrebbe notato la presenza dei paparazzi poco prima del bacio. Stando a quanto riportato, avrebbe anche scambiato qualche parola con i fotografi, consapevole, quindi, di essere sotto i riflettori.

Sofia Costantini, come anticipato, non è un volto del tutto estraneo al pubblico: durante la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, aveva avuto un breve flirt con Alfred, il fidanzato di Anna.

I due addirittura erano usciti insieme dal programma, ma tra loro non è decisamente finita bene, come è stato raccontato dai diretti interessati a Uomini e Donne. Ora, sembra che la giovane abbia attirato l’interesse del celebre cantante romano.

Questo avvistamento ha immediatamente scatenato curiosità e commenti sui social, con fan e follower che si interrogano sulla natura del loro rapporto. Si tratta di un flirt passeggero o di qualcosa di più serio? Per il momento, né Eros Ramazzotti né Sofia Costantini hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Quel che è certo è che il cantante continua a far parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la sua vita privata, sempre sotto l’occhio attento del pubblico e dei media.