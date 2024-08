A partire da martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 parte la nuova edizione di Temptation Island e tra le coppie troveremo anche Anna e Alfred. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul loro conto dall’età alla vita privata, passando anche per i profili social e la loro carriera.

Chi sono Anna e Alfred

Nome e Cognome: Anna e Alfred

Data di nascita: Non conosciamo la data di nascita di Anna e Alfred

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Tatuaggi: non hanno tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: Per ora non sappiamo quali siano i loro profili Instagram

Anna e Alfred età e biografia

Chi sono Anna e Alfred di Temptation Island 2024? Questa domanda per adesso non può avere una risposta esaustiva perché si tratta di due ragazzi sconosciuti al grande pubblico.

Di conseguenza, non avendo dato loro stessi determinate informazioni, risulta difficile capire tutto sul loro conto. Infatti ad oggi è ancora sconosciuta la loro data di nascita, così come l’età, l’altezza o il peso.

Non sappiamo nemmeno dove lavorano o dove vivono. Sicuramente durante le puntate di Temptation Island si racconteranno parlando dei propri genitori e di eventuali fratelli e sorelle.

Per adesso passiamo alla loro vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Anna e Alfred, quarta coppia annunciata a Temptation Island 2024, non abbiamo molte informazioni.

Non sappiamo con chi fossero fidanzati in precedenza, ma abbiamo qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore.

Anna ha raccontato di stare insieme ad Alfred da un anno e 9 mesi, tuttavia non riesce più a fidarsi di lui per una serie di ragioni.

Vedremo se nel corso di Temptation Island svelerà chi è stato il fidanzato precedente, così come potrebbe fare Alfred in merito alla sua fidanzata passata.

Dove seguire Anna e Alfred: Instagram e social

Dove seguire Anna e Alfred sui social durante il percorso a Temptation Island 2024? Al momento purtroppo non possiamo ancora saperlo perché i cognomi sono sconosciuti.

Inoltre, come ogni anno, i profili Instagram e gli altri social non potranno essere aggiornati fino alla fine del programma (o fino alla loro uscita anticipata).

tutto questo viene fatto per evitare spoiler che potrebbero rovinare la visione del reality al pubblico a casa. Vi terremo aggiornati su eventuali profili TikTok, Facebook o Twitter.

Anna e Alfred a Temptation Island 2024

Anna e Alfred sono la quarta coppia annunciata per l’edizione autunnale di Temptation Island 2024. All’interno del video di presentazione la fidanzata rivela di essere stata lei a chiamare la produzione:

“Sono fidanzata con Alfred da un anno e 9 mesi. Scrivo io a Temptation Island principalmente per due motivi. Perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e perché in questo arco di tempo mi sono sentita l’unica donna della sua vita”.

Anna svela di aver scoperto delle chat tra il fidanzato e alcuni suoi amici all’interno delle quali si vantava di aver conquistato altre ragazze. A causa di tutto ciò ha continuato a guardare il suo telefono di nascosto: “Fino a quando ho scoperto un tradimento recente, che lui stesso mi ha confermato“.

Tuttavia, conclude Anna, si sente ancora innamorata e non riesce a lasciarlo andare. Alfred, alla fine del video, chiude affermando che il rapporto sta andando a scemare “perché lei non si fida e io non ci sto convivendo molto bene“.

Il percorso di Anna e Alfred a Temptation Island 2024

Il percorso di Anna e Alfred a Temptation Island 2024 comincia il 10 settembre come per tutte le altre coppie del reality.

Sicuramente hanno i loro problemi da risolvere, ma solo il tempo ci dirà se riusciranno a superare gli ostacoli oppure cederanno ai tentatori e alle tentatrici. Piano piano vi terremo informati.

(IN AGGIORNAMENTO)