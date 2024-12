Ieri sera ad arrivare a Sarà Sanremo è stato anche Fedez. Lo strano atteggiamento del rapper ha però fatto preoccupare tutti i fan e così oggi a intervenire è stata la mamma del cantante, che ha rivelato come sta.

Parla la mamma di Fedez

Sono settimane particolarmente intense queste per Fedez, sia per quanto riguarda la sua carriera che la sua vita privata. Solo la scorsa settimana infatti è arrivata la sentenza di separazione da Chiara Ferragni e nei prossimi mesi il cantante e l’influencer otterranno anche il divorzio, che metterà ufficialmente fine al loro matrimonio. Nel mentre il rapper è stato annunciato tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo e a febbraio dunque tornerà sul palco dell’Ariston.

Ieri sera intanto su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Sarà Sanremo, durante la quale sono state decretate le 4 Nuove Proposte. Ma non solo. Nel corso della diretta i 30 Big in gara al Festival hanno rivelato i titoli delle loro canzoni, che ascolteremo per la prima volta l’11 febbraio.

Ad arrivare a Sarà Sanremo è stato naturalmente anche Fedez, che ha per la prima volta annunciato il titolo del suo brano: Battito. Tuttavia nei pochi secondi in cui il rapper ha conversato con Carlo Conti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Lo strano atteggiamento di Federico infatti ha fatto preoccupare i fan, che hanno pensato a un problema di salute. In queste ore dunque sui social non si è parlato altro che del rapper e così poco fa a rompere il silenzio è stata Annamaria Berrinzaghi, mamma del cantante.

Raggiunta da Adnkronos, la madre di Federico ha rassicurato tutto il pubblico rivelando come sta il cantante. Tatiana ha così affermato semplicemente: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”. Pare che al momento il rapper stia bene e che sia concentrato sulla sua carriera. A lui va dunque il nostro grande in bocca al lupo.