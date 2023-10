Behice di Terra Amara torna a Verissimo e riceve una sorpresa da un ex amore italiano

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Bellissima sorpresa per l’attrice di Terra Amara Esra Dermancioglu a Verissimo quando è arrivato un messaggio dal suo ex amore italiano

La sorpresa che Silvia Toffanin ha fatto a Esra Dermancioglu durante Verissimo

Oggi pomeriggio, sabato 21 ottobre, a Verissimo c’è stata ospite Esra Dermancioglu, attrice interprete di Behice nella soap opera turca Terra Amara. L’ospitata è stata dovuta alla puntata appena andata in onda in cui il suo personaggio è uscito di scena con la morte. Un evento che già avevamo visto in un’anticipazione, ma che ha colpito comunque il pubblico.

E così Silvia Toffanin ha parlato oggi con l’attrice collegata dalla Turchia, di quanto appena successo. Ma c’è stato anche il momento per una sorpresa dopo la precedente ospitata. Infatti quando Esra era stata in studio un paio di settimane fa, aveva parlato di una storia d’amore che aveva avuto da giovanissima con un italiano. Si trattava di un ragazzo siciliano di nome Lucio Barresi.

In queste settimane la redazione di Verissimo è riuscita a contattare Lucio e ha fatto una sorpresa a Esra Dermancioglu. Infatti l’uomo ha mandato alla sua ex un video-messaggio molto carino e dolce che ha commosso l’attrice. Lui le ha detto: “Ciao Esra, anzi Esrina. So che ha parlato di me, mi ha fatto molto piacere. Hai detto delle cose molto belle che mi hanno creato anche un certo imbarazzo, specialmente con Cristina, la mia compagna. Io sono rientrato a casa e mi ha detto ‘so che sei bravissimo, buonissimo, molto simpatico, divertente, come mai adesso sei acido e noioso?’. Non capivo, poi mi fa vedere il video della trasmissione di Verissimo, ti ho visto e mi è venuto, sai le farfalle? Io ho gli elicotteri. E adesso devo essere per forza dolce, simpatico e buono”.

Ha espresso tutta la sua gioia nel vederla: “Comunque mi ha fatto molto piacere sentirti. Mi fa piacere che sei ancora amata come attrice, sei famosissima. La tua trasmissione in Italia è seguitissima. Devo dire anche che sono molto orgoglioso di questa cosa. Spero di vederti presto e magari quando ci vediamo andiamo a mangiare le farfalle al pomodoro che ti piacciono tanto”. E poi ha cocluso dicendole in turco “Ti voglio molto bene”.

Esra Dermancioglu è rimasta felicissima di questa sorpresa. Si è anche commossa mettendosi a piangere. Ha ringraziato, ha mandato un saluto a Lucio e anche alla compagna di lui.