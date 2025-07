Il Lido Domizia di Mario Balletta si conferma meta estiva preferita da artisti, sportivi e giornalisti. Celebrità come Peppe Iodice, Aka 7even e altri hanno già scelto il lido per momenti di relax. Balletta promette qualità e accoglienza esclusiva per una clientela selezionata, tra mare e gusto.

A Lido Domizia relax e celebrità!

Inizia l’estate vip al Lido Domizia del giovane imprenditore Mario Balletta, che nel corso degli anni sul suo lido sono passati tantissimi artisti. Dall’attore cabarettista Peppe Iodice che ha gustato la sua pizza, al rapper Aka7even che ha trascorso qualche giorno di vacanza con gli amici.

L’ex calciatore Giuseppe Della Corte e sua moglie la giornalista Barbara Carere e i Desideri che si sono ritagliati prima del tour estivo qualche ora in riva al mare.

A Lido Domizia da sx Giuseppe Della Corte,Salvatore Desideri, Mario Balletta,Barbara Carere, Giuliano Desideri e Gianni Pisano

Grande attesa quest’anno di tantissimi artisti che faranno concerti nei pressi di Baia Domizia e scelgono il Lido della famiglia Balletta.

“Felice di ospitare artisti, calciatori e giornalisti – confida Balletta– che approdano sul mio lido per trascorrere qualche ora in pieno relax o per gustare i nostri piatti o la nostra pizza, ogni anno diamo il massimo per garantire il meglio alla nostra clientela selezionata”.

A cura di Barbara Carere.