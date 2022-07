Estate tra VIP in Versilia: torna il salotto culturale della Bussola

Alla Bussola di Marina di Pietrasanta tanti VIP per ridare vita al celebre salotto culturale delle estati in Versilia: ecco chi ci sarà

Il ritorno di La Bussola Incontra

La Versilia da sempre è in grado di rendere uniche le estati dei numerosi turisti e delle persone che decidono di trascorrere qualche giorno da Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta, fino a Viareggio. Numerosi gli eventi, gli appuntamenti che gli affezionati della costa tirrenica possono riscoprire e ritrovare anno dopo anno. Uno fra tutti la rassegna serale “La Bussola Incontra”.

Un appuntamento ormai fisso da diversi anni, ideato da Franca Dini. La giornalista e organizzatrice di eventi ha dato vita a un vero e proprio salotto culturale, in un locale storico come la Bussola. Si tratta di un salotto culturale in riva al mare, nello spazio all’aperto alle Focette, dedicato a conversazioni con personaggi della cultura, dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.

Ad alternarsi come ospiti sono celebrities e personaggi del mondo della TV, dello spettacolo e della musica. E in una chiacchierata a trecentosessanta gradi si lasciano andare a racconti e aneddoti davanti a una platea di appassionati e curiosi.

Dopo il successo dell’anno scorso l’iniziativa, che vede come direttrice artistica proprio Franca Dini e come promotori Giuliano e Lorenzo Angeli, sarà ripetuta anche quest’anno.

Il calendario degli incontri

Dopo la presenza di Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik (11 giugno), il 18 giugno di Mario Lavezzi, cantautore e produttore musicale di fama, è stata la volta del giornalista e autore televisivo Marino Bartoletti (25 giugno) e di Rita Dalla Chiesa (2 luglio).

Da sinistra: Paolo Giordano, Franca Dini, Mario Lavezzi e Giuliano Angeli

I prossimi ospiti che si racconteranno saranno invece:

Enrica Bonaccorti (8 luglio)

(8 luglio) il virologo Matteo Bassetti (15 luglio)

(15 luglio) il cantautore Franco Fasano (22 luglio)

(22 luglio) l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace (29 luglio)

(29 luglio) il personaggio televisivo Gigi Marzullo (4 agosto)

(4 agosto) il direttore di Libero Alessandro Sallusti (12 agosto)

(12 agosto) il dirigente sportivo Adriano Galliani (19 agosto)

La presenza di altri personaggi è invece ancora in corso di definizione.

A condurre gli incontri si alterneranno Adolfo Lippi, Paolo Giordano (Il Giornale) e vari giornalisti di testate del territorio.

Nella foto: Franca Dini, Rita Dalla Chiesa, Adolfo Lippi e Giuliano Angeli

Gianluca Galluccio, 23 anni, musicista e studente del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, accompagna con la musica gli eventi di Bussola Incontra, tutti a ingresso libero con inizio alle ore 19.

a cura di Victor Venturelli

Novella 2000 © riproduzione riservata.