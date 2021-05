Piazza Affari mormora: terremoto a Il Giornale, Sallusti lascia per Libero

Alessandro Sallusti passa a Libero

Rivoluzione nella sede di Il Giornale, la storica testata che da undici anni a questa parte è brillantemente diretta da Alessandro Sallusti. Secondo i rumor dell’ultimo minuto, infatti, il quotidiano fondato da Montanelli sarebbe sulla via di un radicale rinnovamento. Non solo Sallusti lascerebbe il suo posto per passare a Libero, ma si preannunciano cambiamenti anche ai vertici della proprietà.

Da più di quarant’anni Il Giornale è saldamente nelle mani della famiglia Berlusconi. Ma stando ai mormorii di Piazza Affari – dove in queste ore pare non si parli che di questo – le cose potrebbero forse cambiare da un momento all’altro?

Fra i tanti interessati a subentrare nella proprietà della testata ci sarebbe soprattutto Antonio Angelucci e della sua famiglia.

Angelucci nuovo proprietario di Il Giornale?

Oltre ad essere un nome noto della politica, Angelucci è stato a lungo attivo nel mondo degli immobili, per poi passare al settore editoriale. Dal 2016 detiene la proprietà di Il Tempo, di altri giornali del Centro Italia, e specialmente dello stesso Libero.

Se le voci dovessero trovare conferma, come risulta chiaramente a Novella 2000, l’imprenditore amplierebbe non di poco la sua influenza nell’ambito dei media.

Per Alessandro Sallusti, il passaggio a Libero significherebbe in realtà un ritorno all’ovile, visto che il giornalista aveva già diretto il quotidiano anche in passato, fra il 2007 e il 2008. Ma soprattutto, significherebbe ritrovare il collega e amico Vittorio Feltri, che nel 2010 gli cedette la sua poltrona a Il Giornale.

In questo gran terremoto della carta stampata, Feltri resta peraltro l’unico punto fermo, con la carica di direttore editoriale di Libero, vero faro d’ispirazione per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco.

