1 Il web contro Estefania Bernal

Quest’anno come sappiamo a partecipare a L’Isola dei Famosi 16 c’è Estefania Bernal, che fin dal primo momento si è messa in gioco. Nonostante sia trascorso poco meno di un mese da quando il reality è iniziato, sembrerebbe che la modella abbia già trovato l’amore. In Honduras infatti Estefania ha fatto la conoscenza di Roger Balduino, col quale fin da subito c’è stata un’intesa. A poco a poco così i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiata la passione. Qualche giorno fa come se non bastasse tutte le coppie sono state scoppiate, tuttavia gli autori hanno deciso di concedere soltanto alla Bernal e a Balduino di continuare a giocare insieme.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi infatti proprio la modella si è scontrata contro Guendalina Tavassi alla prova del Girarrosto, una delle più toste e difficili della trasmissione. Nel corso della sfida però sembrerebbe esserci stata un’irregolarità.

Secondo il pensiero di molti utenti infatti Estefania Bernal avrebbe violato il regolamento del programma. Come spiegato da Alvin infatti le due naufraghe avevano l’obbligo di non stare attaccate al palo. Tuttavia mentre la Tavassi a un tratto si è allontanata, la modella sarebbe rimasta ferma al suo posto, riuscendo così a vincere la prova. Sul social così in molti hanno duramente criticato Estefania, colpevole dunque di aver commesso un’irregolarità.

Nel mentre solo qualche giorno fa, sempre nel corso della diretta, a lanciare delle precise accuse alla Bernal è stato nientemeno che Antonio Zequila, che ha tirato in ballo anche Roger Balduino. Rivediamo cosa è accaduto.