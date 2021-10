In queste ultime ora vi abbiamo palato del probabile tradimento che Mauro Icardi avrebbe compiuto ai danni del matrimonio con Wanda Nara. La coppia ha anche due figlie, ovvero Francesca e Isabella. Adesso, però, il loro legame sarebbe appeso a un filo proprio per quanto potrebbe essere successo con l’attrice Eugenia Suarez. Ma chi è?

Chi è Eugenia Suarez

Nome e cognome: Eugenia “La China” Suarez

Data di nascita: 9 marzo 1992

Luogo di nascita: Buenos Aires

Età: 29 anni

Segno Zodiacale: pesci

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attrice, cantante e fotomodella

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sangrejaponesa

Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara con Eugenia?

Classe 1992, oggi ha un’età pari a 29 anni. Lavora come attrice, cantante e fotomodella, anche se non conosciamo con esattezza la sua altezza. Sappiamo, inoltre, che ha un fratello maggiore del quale, però, non sappiamo il nome.

Nonostante Eugenia Suarez sia nata in Argentina ha origini giapponesi, la nonna si chiamava Marta Mitsumori. Infatti, pare abbia ancora dei parenti nella prefettura di Kochi a Shikoku. Per il momento le informazioni circa la sua famiglia sono molto poche. Pare sia stata soprannominata “La China” già da piccola per il suo taglio di occhi a mandorla. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi.

Abbiamo poche informazioni anche riguardo alla carriera di Eugenia Suarez. Debutta in TV a 11 anni nella serie televisiva “Rincón de luz“. Nel 2015, invece, esordisce sul grande schermo grazie all’adattamento cinematografico di “Abzurdah“, tratto dal libro della scrittrice Cielo Latini. Ha preso parte a molti prodotti televisivi e ha doppiato il personaggio di Mena nel film Sing, per la versione sudamericana.

La cosa che sembrerebbe certa, però, e che riportano varie testate tra cui anche Il corriere dello sport, è che l’attrice sarebbe responsabile della fine del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Parlando della sua vita privata, in passato, ha avuto una relazione con Nicolas Cabre dal quale ha avuto la figlia Rufina (luglio 2013), mentre dalla storia con l’attore Benjamín Vicuña sono nati Magnolia (febbraio 2018) e Amancio (luglio 2020). La coppia ha deciso di separarsi lo scorso luglio.

Eugenia Suarez non ha ancora commentato la presunta relazione con Mauro Icardi che, secondo i rumor, andrebbe avanti ormai da qualche mese. Forse ne parlerà sul suo profilo Instagram chiamato “sangrejaponesa“, il quale conta oltre 5 milioni di follower. Proprio dal profilo social, inoltre, notiamo che ha un suo marchio di moda chiamato “China by Antolin” ed è molto seguita anche su Tik Tok.

Non ci resta adesso che attendere di scoprire se la persona di cui ha parlato Wanda Nara nelle sue Stories è davvero lei oppure no. Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento e news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.