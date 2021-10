Wanda Nara, è finita con Mauro Icardi?

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero lasciati. A dare questa idea una delle Stories dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip, all’interno della quale si legge: “Otra familia más que te cargaste per z***a“. La traduzione in italiano sarebbe: “Hai rovinato una famiglia per un pu****a“. Ma non soltanto. pare, infatti, che sul suo account Instagram non segua più il calciatore.

Secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV, la stampa argentina avrebbe anche individuato la ragazza con la quale sarebbe avvenuto il presunto tradimento. Si tratterebbe di China Suarez, una cantante, attrice e tiktoker di Buenos Aires. L’influencer, inoltre, avrebbe smesso di seguire sui social anche lei.

Secondo i rumor, ancora da confermare, Mauro Icardi avrebbe intrapreso da mesi una relazione clandestina con China. Di lei sappiamo che ha avuto una relazione con l’attore argentino Nicolas Cabré, con il quale ha avuto la figlia Rutina. Più di recente, invece, ha chiuso la storia con l’attore cileno Benjamin Vicuna, dalla cui relazione sono nati Magnolia e Amancio. Wanda Nara, nel frattempo, pare abbia anche mandato un messaggio a un’amica, il quale metterebbe una conferma definitiva sulla fine della relazione con il calciatore.

Sembra abbia, infatti, affermato chiaro e tondo: “Mi sono separata“. Ad oggi dobbiamo prendere tutto con le pinze e aspettare informazioni più chiare da entrambe le parti. Icardi, infatti, al momento ancora non ha commentato la faccenda. Si tratta di una situazione molto delicata, in quanto la coppia ha avuto anche due figlie, ovvero Francesca e Isabella. Dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, invece, Wanda ha dato alla luce Valentino, Benedicio e Constantino. Staremo a vedere che cosa succederà nel prossimo futuro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e per non perdervi altre news.

