Eurovision 2022, uno dei cantanti in lizza per rappresentare San Marino positivo al Covid

1 Blind fuori dall’Eurovision 2022

Questa sera si terrà la finale di Una voce per San Marino, l’evento musicale che decreterà l’artista che rappresenterà San Marino, appunto, all’Eurovision Son Contest 2022. Come sappiamo, la manifestazione europea quest’anno si terrà in Italia, a Torino per la precisione, e la finale è prevista per sabato 14 maggio.

Per la nostra nazione ci saranno in rappresentanza Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con il bellissimo brano “Brividi”. Chi ci sarà invece a rappresentare San Marino? Lo scopriremo stasera, ma i Big in gara hanno già fatto molto chiacchierare nelle scorse settimane.

Sì perché tra loro ci sono moltissimi nomi italiani, anche molto importanti, primo fra tutti Achille Lauro. Purtroppo, però, uno di questi Big non potrà partecipare stasera e quindi la sua corsa per l’Eurovision 2022 si è già interrotta. Stiamo parlando di Blind. Il ventiduenne, infatti, proprio ieri ha fatto sapere tramite social che era risultato positivo al Covid. E oggi è arrivato il comunicato proprio dell’organizzazione di Una voce per San Marino che fa sapere che il cantante non potrà gareggiare. Ecco il comunicato, come riportato sul suo profilo Twitter dal giornalista Andrea Conti:

“Siamo davvero spiacenti di dover confermare che questa sera l’artista Blind non parteciperà alla finale de Una Voce di San Marino. A causa delle condizioni di salute dell’artista, confermate ieri sera da Blind sul suo profilo Instagram, e la positività al covid”.

Conosciamo meglio chi è Blind, anche lui molto noto al pubblico musicale italiano, e chi sono gli altri artisti in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision 2022…