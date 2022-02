Brividi canzone Mahmood e Blanco Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Brividi, la canzone che Mahmood e Blanco presentano al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Brividi testo della canzone di Mahmood e Blanco

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 ci sono Mahmood e Blanco. Per il primo è un grande ritorno sul palco dell’Ariston, mentre per il secondo è la prima volta. Mahmood e Blanco presentano la loro canzone Brividi. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire il significato della canzone di Mahmood e Blanco.

Brividi significato

Dopo aver letto un pezzo del testo di Brividi, la nuova canzone di Mahmood e Blanco, scopriamo ora il significato del brano. Nel corso di un’intervista per Rai Play i due ha svelato:

“Il titolo della nostra canzone è Brividi. È una canzone nata perché ci siamo beccati quasi per caso. Abbiamo iniziato con il ritornello e poi l’abbiamo finita tre mesi dopo, dopo le vacanze estive.”

Tv Sorrisi e Canzoni riporta che Mahmood e Blanco hanno scritto insieme questo brano coinvolgente dove i loro stili così personali trovano una loro alchimia, con un testo che sottolinea le insicurezze e gli sbagli di chi non sa sempre come si fa ad amare. Una canzone contemporanea, ma che non si vergogna di accarezzare la tradizione. Al magazine i due artisti hanno detto:

“Abbiamo iniziato con delle strofe, cambiato il ritmo, modificato altre strofe… Il testo parte da un sogno e racconta il problema di voler dare tutto in amore, troppo, fino a sentirsi sbagliati. La canzone parla di qualcosa che si fa fatica a dire, è stata un punto d’incontro perchè veniamo da due storie diverse e due esperienze di vita diverse!”

Ma chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Mahmood e Blanco e quali sono le altre canzoni in gara oltre a Brividi? Andiamo a scoprirle tutte.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Mahmood e Blanco con la loro Brividi e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori“

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

