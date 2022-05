Il cantante di Israele squalificato dall’Eurovision 2022

In attesa della finale di questa sera dell’Eurovision 2022, con ospiti i Maneskin (si esibiranno nonostante l’infortunio di Damiano), nel pomeriggio di ieri è emersa una notizia che riguarda il cantante di Israele. Parliamo del poliedrico Michael Ben David. L’artista, infatti è squalificato dalla manifestazione, sebbene non si sia arrivato in finale. Ma quali sono i motivi di questa decisione?

Michael Ben David è parso piuttosto esuberante sia durante l’esibizione, ma soprattutto nel parterre. Il suo comportamento non sembra essere piaciuto all’ente che organizza tutta la manifestazione, l’European broadcaster union. Facciamo un passo indietro e torniamo alla seconda semifinale e all’accaduto.

Al termine della sua performance, nel momento in cui i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 nel parterre hanno aperto le votazioni, il cantante di Israele Michael Ben David si è insinuato fra Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. I presentatori hanno provato a far finta di nulla, sebbene siano rimasti sorpresi dall’euforia di Michael. L’artista ha dato un bacio sulla guancia ad Alessandro e Laura e ha fatto “l’amicone” con entrambi, i quali hanno proseguito il proprio lavoro, nonostante la presenza ingombrante del cantante.

Questo comportamento nel regolamento dell’Eurovision Song Contest è vietato. Quindi ieri pomeriggio hanno ufficializzato l’espulsione. Michael Ben David è stato squalificato nonostante non abbia raggiunto la finale. La partecipazione che era iniziata con la proposta di matrimonio al suo compagno (tra gli invitati pare ci sia anche Malgioglio) si conclude con l’amaro in bocca!

