Chi è Michael Ben David: canzone cantante Israele Eurovision 2022

Ecco tutto quello che sappiamo su Michael Ben David, cantante di Israele in gara all’Eurovision 2022 con la canzone I.M, dall’età, all’altezza, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Nome e Cognome: Michael Ben David

Data di nascita: 26 luglio 1996

Luogo di Nascita: Ascalona (Israele)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Fidanzato: Michael è fidanzato con Ram Roi

Figli: non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @michaelbdd

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Michael Ben David, cantante rappresentante di Israele all’Eurovision 2022. Il giovane artista nasce ad Ascalona il 26 luglio 1996. La sua età è dunque di 25 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 75 centimetri, mento il suo peso è pari a 72 kg.

Il padre di Michael ha origine georgiana, mentre sua madre ha origini russo-ucraine. È il secondo di cinque fratelli. Sappiamo che è cresciuto a Petah Tikva, nell’area metropolitana di Tel Aviv e che dopo il servizio di leva obbligatorio ha iniziato a prendere lezioni di recitazione. In più durante la pandemia l’artista ha lavorato in negozio di alimentari per poter guadagnare qualche soldo.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Della vita privata di Michael Ben David sappiamo che è apertamente gay.

Il cantante di Israele in gara all’Eurovision 2022 ha raccontato di aver subito atti di bullismo a scuola durante l’adolescenza e di aver avuto difficoltà a sentirsi accettato anche dopo aver fatto coming out.

In molti si chiedono se Michael abbia un fidanzato. La risposta è sì! Attualmente il cantante infatti vive a Ramat Gan con il compagno Ram Roi.

Ma vediamo ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

I fan si stanno chiedendo dove è possibile seguire Michael Ben David sui social e in particolare su Instagram.

Il cantante di Israele in gara all’Eurovision 2022 ha un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram Michael condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera,

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

La carriera di Michael Ben David inizia nel 2021, quando partecipa alla quarta edizione del talent show The X Factor Israel.

Vediamo cosa sappiamo in merito.

Nel 2021 Michael Ben David partecipa a The X Factor Israel dove viene seguito da Netta Barzilai. Il 5 febbraio 2022 ha vinto il programma e viene dunque di diritto scelto come rappresentante di Israele per l’Eurovision 2022.

Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua partecipazione alla kermesse musicale.

Il 10 maggio è ufficialmente partito l’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si svolge a Torino con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tra i concorrenti c’è anche Michael Ben David, che rappresenta Israele con la canzone I.M. Tuttavia la partecipazione del cantante per qualche giorno è stata a rischio.

Ad aprile 2022 infatti l’emittente pubblica israeliana IPBC ha annunciato che la partecipazione del paese alla kermesse musicale sarebbe stata messa in sospeso a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori del servizio di sicurezza nazionale GSS che ha reso impossibile inviare una delegazione a Torino. Ciò nonostante tutto si è risolto per il meglio e Michael così gareggerà alla manifestazione.

Ma vediamo un estratto del testo della canzone in gara all’Eurovision 2022.

All’Eurovision 2022 Michael Ben David, rappresentante di Israele, presenta la canzone I.M. Il brano è un inno all’accettazione di sé stessi.

Ma scopriamo un estratto del testo della canzone:

You can say that I‘m brave and never the same

‘Cause i know I am

I know I am

‘Cause i know I am

I know I am

Baby come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

I‘m the fire, the power

And if you‘re asking who‘s gonna take it all

You know I am

You know I am

(na,na,na,na) Know I am

And no one brings me down

I‘m gonna take the crown.