Questa sera va in onda la seconda semifinale di Eurovision 2022, e senza dubbio anche stavolta non mancheranno le emozioni. Nel corso della prima semifinale come sappiamo abbiamo visto le esibizioni dei primi 17 paesi in gara. Tuttavia soltanto in 10 hanno avuto accesso alla finalissima di sabato 14 maggio. Stasera invece assisteremo alle performance degli ultimi 18 paesi, ma anche in questo caso soltanto 10 sono i posti disponibili per l’ultima puntata. Ai 20 paesi che passano il turno si aggiungono le 5 nazioni che di default accedono alla finale, essendo considerate “Big Five“.

In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a scoprire la scaletta della seconda semifinale di Eurovision 2022. Vediamo anche l’ordine di uscita dei 18 paesi in gara questa sera e le canzoni che ascolteremo nel corso della diretta. Ad aprire le danze, come si legge, c’è la Finlandia:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

Ricordiamo ancora una volta che solo 10 dei 18 paesi in gara durante la seconda semifinale accederanno alla finale di Eurovision 2022. In queste ore intanto sono arrivati i pronostici degli scommettitori, che hanno stilato una classifica provvisoria con le nazioni favorite di questa sera. Andiamo a rivedere dunque quali sono gli artisti favoriti dai bookmakers.