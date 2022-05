1 La città che ospiterà l’Eurovision 2023

Nonostante l’ultima edizione sia terminata soltanto ieri sera, in molti sul web stanno già pensando all’Eurovision 2023 e gli utenti si stanno chiedendo dove si svolgerà il prossimo anno la kermesse musicale. Prima di affrontare l’argomento però facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo quello che è accaduto nel corso della finale. Come sappiamo a vincere la manifestazione è stata l’Ucraina con la Kalush Orchestra, che ha conquistato l’Europa con la canzone Stefania. Il prossimo anno dunque la kermesse dovrebbe svolgersi proprio in Ucraina, che in queste settimane non sta vivendo una situazione semplice.

In molti però si sono chiesti se la nazione ospiterà l’evento, considerando quanto sta accadendo, o se invece lo scettro verrà passato a un altro paese. A togliere ogni dubbio in queste ore ci ha pensato Zelensky, che con un post su Instagram ha annunciato che il prossimo anno l’Ucraina ospiterà l’Eurovision 2023! Tuttavia al momento non è ancora chiaro in quale città si terrà l’evento e solo nei prossimi mesi arriveranno news certe a riguardo. Zelensky nel mentre, oltre a congratularsi con la Kalush Orchestra, ha svelato che il sui sogno è quello di poter ospitare prima o poi la kermesse a Mariupol. Queste le dichiarazioni del presidente ucraino:

“Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia, e credo non per l’ultima volta. Faremo del nostro meglio per ospitare un giorno i partecipanti e gli ospiti dell’Eurovision a Mariupol. Libera, pacifica, ricostruita! Grazie per aver vinto Kalush Orchestra e grazie a tutti coloro che hanno votato per noi! Sono sicuro che la nostra vittoria nella battaglia con il nemico non è lontana. Gloria all’Ucraina”.

Pare dunque che sia ufficiale: l’Eurovision 2023 si svolgerà in Ucraina e nei mesi a venire sapremo quale città ospiterà l’evento. In attesa di ulteriori news, andiamo a rivedere la classifica definitiva di quest’anno e i punti ottenuti dai paesi in gara.