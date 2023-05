Chi sono i Let 3: canzone gruppo Croazia Eurovision 2023

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Chi è

Le informazionu sui Let 3, il gruppo della Croazia che partecipa all’Eurovision 2023, quindi conosciamo la loro storia, i componenti, la carriera e la canzone che portano sul palco.

Chi sono i Let 3

Nome del gruppo: Let 3

Componenti: Zoran Prodanović (Prlja), Damir Martinović (Mrle), Ivan Bojčić (Bean), Dražen Baljak (Baljak) e Matej Zec (Knki)

Età componenti: informazione non disponibile

Anno di formazione: 1987

Luogo di formazione: Fiume

Genere musicale: rock alternativo, punk rock e shock rock

Profilo Instagram: @let_3

Let 3 età, biografia e vita privata

Conosciamo meglio chi sono i Let 3, cioè la band musicale che rappresenta la Croazia all’Eurovision 2023. Scopriamo quindi i componenti con i loro nomi e le informazioni su di loro. Attualmente il gruppo è formato da 5 componenti: Zoran Prodanović (detto Prlja), Damir Martinović (detto Mrle), Ivan Bojčić (detto Bean), Dražen Baljak (detto Baljak) e Matej Zec (detto Knki).

Riguardo la loro data di nascita, quindi l’età e le informazioni sulle loro biografie, purtroppo non sappiamo nulla. Aggiungiamo che non ci sono purtroppo informazioni nemmeno sulle loro vite private e quindi non vi sappiamo dire se i componenti siano sposati, fidanzati o abbiano figli.

Quello che sappiamo, comunque, è che in Croazia la band è nota per le sue esibizioni provocatorie e non è estranea allo scioccare il pubblico esibendosi nuda.

Dove seguire i Let 3: Instagram e social

Vediamo magari come seguire i Let 3 sui social e partiamo subito col segnalare il loro profilo Instagram che vanta ben oltre 21 mila follower. Qui pubblicano tutti contenuti rigruardanti la band e quindi la musica che fanno, tra cui eventi, videoclip e foto promozionali.

Quattro dei cinque membri hanno anche un loro profilo personale.

La carriera dei Let 3

I Let 3 si sono formati a Fiume, in Croazia, nel 1987, ma prima i componenti facevano parte di altre band. Alla fine degli anni ’70, il frontman Damir “Mrle” Martinović suonava nel gruppo punk Termiti. Dopo il suo scioglimento ha suonato nei Strukturne ptice. Zoran “Prlja” Prodanović, l’altro leader del gruppo, suonava invece con gli Umjetnici ulice. I due si sono incontrati e nel 1986 hanno fondato, insieme ad altri musicisti di Fiume, i Let 2, rinominati l’anno successivo in Let 3.

L’album di debutto, Two Dogs Fuckin’, è uscito nel 1989, ma con il secondo album, El Desperado del 1991, hanno ottenuto un grande successo che li ha portati a esibirsi a livello internazionale. Nel 1996 hanno invece collaborato con il regista Ivica Buljan alla realizzazione dello spettacolo teatrale Fedra che ha vinto il premio Porin, il principale riconoscimento musicale croato, alla migliore colonna sonora per un’opera teatrale.

Negli anni successivi i Let 3 hanno ricevuto altri riconoscimenti, hanno infatti vinto altri tre premi Porin: uno nel 2001 al miglior album di musica alternativa per Jedina e due nel 2006 al miglior album rock per Bombardiranje Srbije i Čačka e al miglior video musicale per Ero s onoga svijeta.

Il gruppo rock ha partecipato a Dora 2023, cioè il programma di selezione del rappresentante croato all’Eurovision Song Contest, presentando la canzone Mama šč!. Scelti come vincitori rappresentano la Croazia all’Eurovision Song Contest 2023 con la stessa canzone.

Album e canzoni

Nella loro carriera dal 1987 i Let 3 hanno pubblicato molti album, ecco quindi quali sono:

Two Dogs Fuckin’ (1989)

El Desperado (1991)

Peace (1994)

Živi kurac (1996)

Nečuveno (1997)

Jedina (2000)

Bombardiranje Srbije i Čačka (2005)

Kurcem do vjere/Thank You Lord (2013)

Angela Merkel sere (2016)

I Let 3 hanno pubblicato nel 2009 la raccolta Živa pička, mentre nel 2008 l’opera audiovisiva Živa pička – Krunski dokaz ljubavi. Nel corso degli anni hanno pubblicato anche due EP: Kontinentio nel 1994 e Rado ide srbin u vojnike (Pička) nel 2005. Vediamo invece i loro singoli:

Tazi-tazi

Divljakuša

Hvala tebi Kriste

Karmen

Sam u vodi

Maček v žalkju

Tvoje su priče Eiffelov toranj

Glavanovo/Malo san maka

Drama

Mama šč!

Vediamo adesso la partecipazione all’Eurovision 2023…

I Let 3 a Eurovision 2023

Il gruppo Let 3 rappresentano la Croazia all’Eurovision Song Contest 2023 e si esibiscono sul palco di Liverpool durante la prima semifinale, cioè quella del 9 maggio.

Dopo aver vinto l’11 febbraio 2023 Dora, il programma che seleziona appunto in Crozia chi partecipa all’Eurovion, la band rock porta anche al Liverpool il brano Mama šč!.

Sicuramente sconvolgeranno con i loro costumi e la loro performance, con un occhio ovviamente al regolamente dell’Eurovision per evitare la squalifica. Vediamo la canzone con cui partecipano…

Testo e canzone

La canzone con cui i Let 3 partecipano all’Eurovision 2023 in rappresentanza della Croazia si intitola Mama šč! ed è cioè quella con cui hanno vinto Dora 2023. Il testo, di cui qui sotto un estratto, è in lingua croata:

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora

Trajna nina armagedonona ŠČ!

Vediamo quindi la traduzione in inglese della canzone Mama šč!:

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor

‘Trajna nina’ armageddon-granny ŠČ!

Ma andiamo subito a vedere chi sono tutti i concorrenti dell’Eurovision 2023…

I concorrenti di Eurovision 2023

I concorrenti dell’Eurovision 2023 sono divisi in varie serate dove abbiamo due semifinali e poi la finale. Questi di seguito coloro che si esibiscono nella prima semifinale del 9 maggio:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown

Vesna – My Sister’s Crown Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings

Alessandra – Queen of Kings Portogallo Mimicat – Ai Coração

Mimicat – Ai Coração Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Svezia Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Svizzera Remo Forrer – Watergun

Vediamo adesso coloro che salgono sul palco di Liverpool nella seconda semifinale che si svolge l’11 maggio:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Infine ecco le nazioni con i rispettivi cantanti che approdano alla Finale di diritto che c’è il 13 maggio:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Scopriremo quindi in che posizione sarà la Croazia con i Let 3 e la loro Mama ŠČ!.