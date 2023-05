NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

I Let 3 rimangono in mutande sul palco nel corso della loro esibizione all’Eurovision 2023: la performance conquista il web

L’esplosiva esibizione dei Let 3 all’Eurovision 2023

Stasera da Liverpool è ufficialmente partito l’Eurovision 2023, e attualmente il mondo intero sta seguendo la prima semifinale della kermesse musicale. Come sappiamo a rappresentare l’Italia quest’anno ci sarà Marco Mengoni, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo è entrato di diritto nel cast della manifestazione europea. Anche in questa occasione l’ex vincitore di X Factor si esibirà con la sua Due Vite e di certo è uno degli artisti più quotati di questa edizione. Mengoni tuttavia salirà sul palco per la prima volta solo nel corso della finalissima, che andrà in onda sabato 13 maggio.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e come ci stupirà Marco, poco fa è successo qualcosa che non è passato inosservato. A esibirsi sono stati infatti i Let 3, gruppo che rappresenta la Croazia. La band ha così presentato il brano Mama šč!, che ha già conquistato il pubblico. Tuttavia nel corso della performance è accaduto qualcosa che ha lasciato senza parole i telespettatori.

I Let 3 infatti, noti per destare scandalo, nel corso della loro esibizione all’Eurovision 2023 si sono spogliati, restando così in mutande. Il momento naturalmente non è passato inosservato e il video della performance sta già facendo il giro del web.

GRAZIE CROAZIA PER AVERCI FINALMENTE REGALATO IL TRASH CHE CI MERITIAMO#Eurovision2023 #ESCita pic.twitter.com/iGCRmgWAzt — Ema ✨stocazzo✨ (@thank_you_18) May 9, 2023

I Let 3 nel mentre hanno infiammato il pubblico e i social, e di certo sono già visti come i potenziali vincitori di questa edizione della kermesse musicale.