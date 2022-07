UFFICIALE: il Regno Unito ospiterà Eurovision 2023

1 Eurovision 2023 nel Regno Unito

Quest’anno Eurovision è stato vinto dall’Ucraina grazie ai Kalush Orchestra e la loro canzone Stefania che è diventato un vero e proprio inno per la tremenda situazione con la nazione sta vicendo a causa della guerra. Come sappiamo, l’edizione successiva del Festival musicale europeo viene organizzato nella nazione vincitrice. Quindi in teoria per Eurovision 2023 l’evento dovrebbe tenersi in Ucraina appunto.

Purtroppo la guerra da parte della Russia sta andando avanti e non sembra nemmeno fermarsi a breve. Questo significa che è impossibile organizzare un evento del genere in un Paese assediato dalle bombe. E infatti di questo problema se n’era già parlato qualche giorno dopo la competizione di quest’anno che si era tenuta a Torino.

Nei casi in cui il Paese vincente non sia in grado di organizzare la manifestazione per l’anno successivo, il regolamento prevede varie opzioni. Si è vociferato della possibilità di farlo ancora una volta in Italia, considerando anche che i luoghi erano già pronti. Poi però è venuto fuori che si potesse organizzare nel Regno Unito, nazione arrivata al secondo posto. E oggi è finalmente arrivata l’ufficialità.

Il profilo Instagram ufficiale dell’Eurovision Song Contest ha pubblicato poco fa la conferma di quanto già si vociferava. L’Eurovision 2023 si svolgerà nel Regno Unito. E ha aggiunto che la BBC assumerà le funzioni di host e lavorerà insieme a UA:PBC per sviluppare elementi ucraini degli spettacoli del prossimo anno.

