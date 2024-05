NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Eurovision 2024

Pochi minuti fa a salire sul palco dell’Eurovision 2024 è stata Bambie Thug, rappresentante dell’Irlanda. La sua esibizione ha tuttavia sconvolto (e allo stesso tempo conquistato) tutto il pubblico.

L’esibizione di Bambie Thug all’Eurovision 2024

Emozioni e colpi di scena questa sera nel corso della finale dell’Eurovision 2024. I 25 artisti in gara si stanno infatti esibendo uno dopo l’altro e stasera scopriremo chi sarà a vincere la kermesse musicale. Poco fa a salire sul palco è stata anche Angelina Mango, che ha mandato il pubblico in delirio con un’esibizione perfetta. Tuttavia sui social si sta parlando anche di un’altra performance che è riuscita a sconvolgere e a conquistare tutti allo stesso tempo. Di chi parliamo? ovviamente di Bambie Thug, rappresentante dell’Irlanda.

Come in molti sapranno la cantante, che ha presentato il brano Doomsday Blue, pratica la stregoneria. A interessare l’artista è in particolare la magia dei sigilli e della manifestazione e in passato ha anche praticato la magia del sangue. La stregoneria, gli incantesimi e le maledizioni sono dunque temi ricorrenti nelle sue canzoni e nelle sue performance e ovviamente anche in occasione della kermesse non ha potuto fare a meno di includere questi elementi.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2024, chi sono i paesi che non hanno dato punti all’Italia

In occasione della finale dell’Eurovision 2024 infatti Bambie Thug ha dato il via all’esibizione mettendosi al centro di un pentagramma circondato da candele con la fiamma tremolante. L’artista ha anche indossato corna e piume, impersonando una vera creatura della notte. La sua performance ha ovviamente stupito l’intero pubblico e sui social si sta molto parlando di quanto accaduto sul palco.

Il più grande level up di quest’anno: l’IRLANDA. 🇮🇪



Partita in fondo alle classifiche degli odds, considerata con poche chance di qualficarsi, è ora tra i favoriti e ben salda nella TOP 5. #Eurovision #Eurovision2024 #ESCita pic.twitter.com/f3TxdBDS2g — Ansia Totale (@ansia_totale) May 11, 2024

Bambie Thug ha di certo attirato l’attenzione su di sé e di certo si parlerà ancora per molto della cantante,