Chi è Bambie Thug: canzone Irlanda Eurovision 2024

NEWS

Debora Parigi | 7 Maggio 2024

Chi è

Tra i concorrenti dell’Eurovision 2024 troviamo la cantante Bambie Thug che rappresenta l’Irlanda. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni che la riguardano dalla biografia, la carriera e la canzone che porta al contest.

Chi è Bambie Thug

Nome e Cognome: Bambie Ray Robinson

Nome d’arte: Bambie Thug

Data di nascita: 6 marzo 1994

Luogo di Nascita: Macroom

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibilie

Fidanzato/a: Bambie sembra essere single

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @bambiethug

Bambie Thug età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere meglio chi è Bambie Thug, partendo dalla sua biografia, quindi quando e dov’è nata, dove vive e quanti anni ha. Vero nome Bambie Ray Robinson, è nata a Macroom, nella contea di Cork, il 6 marzo 1994. Ha quindi 30 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e suo suo peso. Riguardo i tatuaggi ne ha vari sul suo corpo, anche con simboli esoterici.

Parlando della sua famiglia, suo padre è svedese, mentre la madre è irlandese Ha inoltre tre sorelle, anch’esse cresciute nella stessa città. Oggi vive a Londra.

Appassionata di danza sin da bambina, si è trasferita a Londra per proseguire i suoi studi grazie a una borsa di studio. Ma, in seguito ad un infortunio al braccio, ha lasciato la danza e ha deciso di dedicarsi allo studio del teatro musicale.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Bambie Thug, ci chiediamo se sia o meno fidanzata. Non sembra risultare alcun fidanzato e quindi è single. È una persona non binaria, preferendo i pronomi they/them, di genere neutro.

Durante l’infanzia, alla cantante dell’Irlanda è stato diagnosticato l’ADHD, cioè il diturbo da deficit dell’attenzione.

Bambie Thug pratica la stregoneria, in particolare la magia dei sigilli e della manifestazione. In passato ha anche praticato la magia del sangue. La stregoneria ha avuto una grande influenza sulla sua musica. Infatti numerosi incantesimi e maledizioni sono inclusi in varie sue canzoni. La cantante ha inoltre creato il proprio sigillo usandolo come logo ufficiale.

Dove seguire Bambie Thug: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Bambie Thug vediamo anche come seguirla sui social.

Vi segnaliamo a tal proposito il suo profilo Instagram che vanta oltre 35 mila follower. Qui pubblica contenuti inerenti la sua musica in cui mostra anche i suoi look molto particolari e ricercati.

Carriera

La carriera musicale di Bambie Thug è iniziata nel 2021 quando ha pubblicato il suo singolo di debutto Birthday, seguito dai singoli Psilocyber, una canzone su un virus informatico “psichedelico” e P.M.P., una canzone che promuove la positività sessuale.

Nell’aprile 2023 ha pubblicato il singolo Egregore, che ha anticipato l’uscita dell’EP Cathexis, da cui sono stati estratti i singoli Careless e Last Summer (I Know What You Did).

Qual è lo stile musicale di Bambie Thug? La cantante dell’Irlanda usa il termine “ouija-pop” per descrivere la sua musica. Ha dichiarato di aver coniato il termine a causa di una riluttanza nell’essere “messi in una scatola”, combinando invece numerosi generi. In varie interviste, ha inoltre dichiarato che i suoi artisti preferiti sono Dolly Parton, Britney Spears, Nina Simone, Paul Simon, Joni Mitchell e i Led Zeppelin.

Bambie Thug Eurovision 2024

L’11 gennaio 2024 Bambie Thug è stata confermata fra i sei partecipanti di Eurosong 2024, evento che ha selezionato il rappresentante dell’Irlanda all’Eurovision Song Contest, dove ha presentato l’inedito Doomsday Blue.

Nella selezione, svoltasi il successivo 26 gennaio all’interno di una puntata speciale del Late Late Show, è stata proclamata vincitrice dopo aver ottenuto il massimo dei punti da parte della giuria irlandese e del televoto, diventando di diritto la rappresentante eurovisiva irlandese a Malmö.

Canzone e testo

Bambie Thug partecipa all’Eurovision 2024 in rappresentanza dell’Irlanda con la canzone Doomsday Blue. Il brano già considerato un inno da tutti coloro che appartengono alla comunità queer. La cantante ha affermato che questa canzone la rappresenta pienamente come artista, passando da momenti potenti ed esplosivi a dimostrazioni di sentimento e dolcezza, il tutto per mezzo di versi di streghe assassine, intermezzi pop con inflessioni jazz e le urla metalliche di chitarre elettroniche.

Adiamo a leggere un estratto del testo:

Avada Kadavra, the thoughts in my head

The places I touch when lying in bed

The visions of you the words that you said, undo

My heartbeat buried in the ground and to the strings I bind you’re bound

So when you sleep you’ll hear my sound

Possiamo notare anche una citazione dalla saga di Harry Potter.

Conosciamo adesso tutti gli artisti in gara…

I concorrenti di Eurovision 2024

Chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2024? Partiamo da coloro che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio:

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria; Olly Alexander – Dizzy.

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in onda giovedì 9 maggio, si esibiranno invece:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Queste invece gli artisti sono già di diritto in finale all’Eurovision 2024:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Bambie Thug a Eurovision 2024

La cantante che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision 2024 è Bambie Thug. L’artista si esibisce nel corso della prima semifinale in onda martedì 7 maggio.