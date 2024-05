NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

Ecco chi sono i paesi che non hanno dato punti all’Italia e ad Angelina Mango durante la finale dell’Eurovision 2024

Stasera nel corso della finale dell’Eurovision 2024 sarà decretato il vincitore della kermesse. Ma chi sono i paesi che non hanno dato punti all’Italia?

Chi non ha dato punti all’Italia all’Eurovision 2024

Sta per concludersi l’Eurovision Song Contest 2024 e finalmente a breve scopriremo chi sarà a vincere quest’anno la kermesse musicale. Come sappiamo a rappresentare l’Italia alla manifestazione è stata Angelina Mango, che con la sua La Noia ha conquistato tutto il pubblico.

Come è ben noto oltre al voto del pubblico e della giuria di qualità, sono anche tutte le nazioni partecipanti a dare dei punteggi ai concorrenti in gara. Ogni paese stila una propria classifica (di 10 canzoni) e assegna 12 punti al primo brano classificato, 10 punti al secondo, e da 8 a 1 punto ai i brani che vanno dal terzo al decimo posto. Al termine di questo meccanismo viene stilata una classifica definitiva, durante la quale si scopre il nome del paese vincitore.

Ma chi sono i paesi che non hanno dato punti all’Italia nel corso della finale dell’Eurovision 2024? Andiamo a scoprirlo. A non far rientrare Angelina Mango nelle proprie classifiche sono state le seguenti nazioni: il Lussemburgo, la Cechia, la Danimarca, la Francia, la Finlandia, l’Islanda, la Lettonia, l’Irlanda e la Lituania.

Nota di merito invece a San Marino, che ha dato 10 punti all’Italia, così come l’Albania, la Moldavia e l’Austria.