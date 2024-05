NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Eurovision 2024

Stasera in occasione della finale dell’Eurovision 2024 Angelina Mango è tornata a esibirsi con la sua canzone La Noia e ancora una volta ha infiammato il pubblico.

Angelina Mango conquista ancora l’Eurovision

Siamo nel pieno della finale dell’Eurovision Song Contest 2024 e stasera finalmente scopriremo chi sarà a vincere la kermesse musicale. Nonostante il caos delle ultime ore, stasera il pubblico sta facendo il tifo per i vari artisti in gara e poco fa a tornare sul palco è stata nuovamente Angelina Mango. Dopo la performance mozzafiato di giovedì sera, in occasione della seconda semifinale, anche stasera la cantante è tornata a esibirsi con la sua canzone La Noia, che ormai ha conquistato tutto il pubblico.

Anche stavolta così l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non si è di certo risparmiata e ha mandato in visibilio e in delirio non solo tutti i presenti all’interno dell’arena, ma anche i telespettatori da casa e gli utenti sul web.

La voce, la presenza scenica, il boato del pubblico e la sincera emozione a fine esibizione.



Angelina strepitosa 🙌🇮🇹💃🏻#Eurovision #Eurovision2024 #ESCita pic.twitter.com/KFtLUT1Ddp — Ansia Totale (@ansia_totale) May 11, 2024

La performance finale di Angelina Mango all’Eurovision 2024 sta anche già facendo il giro del web e in molti si stanno congratulando con la cantante, che di certo è una delle favorite di questa edizione. In molti infatti puntano sulla vittoria della giovane artista, che potrebbe avere ottime chance di classificarsi ai primi posti della classifica definitiva.

Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo ad Angelina.