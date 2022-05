Eva Henger presto sotto i ferri: le ultime notizie dopo l’incidente

Eva Henger sarà presto operata

Ancora a Novella 2000 giungono gli aggiornamenti sullo scioccante episodio che pochi giorni fa ha visto protagonisti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti. L’ex pornodiva era in Ungheria, dove vive, e guidava la sua auto su una strada che non consentiva il sorpasso. All’improvviso l’auto è stata travolta da un’altra vettura che viaggiava nel senso opposto, con a bordo una coppia di anziani. Lo scontro frontale ha causato la morte di marito e moglie, entrambi di circa settant’anni d’età. Eva Henger e Massimiliano Caroletti, gravemente feriti, hanno ricevuto immediata assistenza medica e si trovano ancora in ospedale: ecco le ultime notizie.

Tra i dettagli che emergono in queste ore, Novella 2000 apprende che Eva Henger sarà presto operata. Non è chiaro se questa sera o al più tardi domani mattina, ma l’attrice dovrà sottoporsi a un intervento per curare le gravi ferite riportate alla clavicola, a un braccio e un tallone.

Ricordiamo che diversamente al marito, trasportato nella struttura ospedaliera con elisoccorso, Eva Henger si è potuta recare in ospedale con l’ambulanza, perché le sue condizioni erano meno gravi di Caroletti.

D’altra parte le ultime notizie svelano che l’accaduto avrebbe lasciato riemergere in Eva Henger disturbi che sembravano superati.

A quanto pare, l’attrice sarebbe tornata a manifestare forti attacchi di panico dei quali aveva già sofferto in passato. A tormentarla sarebbe il pensiero che il suo incidente ha provocato la morte di altre due persone, oltre al fatto di sapersi miracolosamente viva.

Come sta Massimiliano Caroletti

Gli altri particolari riguardano lo stato di salute di Massimiliano Caroletti.

Stando ancora alle ultime notizie, che ci arrivano anche attraverso il manager della Henger Antonio Orso, dopo il frontale il marito di Eva Henger sarebbe rimasto incosciente per una decina di minuti. I soccorritori gli avrebbero dunque praticato un massaggio cardiaco a bordo della sua autovettura. La procedura di soccorso, come spesso accade anche nei casi meno gravi, gli ha procurato una frattura allo sterno.

Risvegliatosi davanti agli infermieri che si preparavano a sistemarlo in barella, Caroletti è stato trasportato in ospedale dove sarà trattenuto con la moglie per circa due settimane. I medici, in ogni caso, assicurano che sia ormai fuori pericolo, e a riprova di ciò proprio oggi hanno anche provato ad alzarlo da letto.

Massimiliano Caroletti omaggia mamma e papà via Instagram Stories

Nel frattempo – come abbiamo già avuto modo di dire – i suoi genitori, nonostante l’età, hanno deciso di partire immediatamente per l’Ungheria raggiungendo Caroletti e la Henger. Saranno proprio loro, per quanto ne sappiamo, ad occuparsi non solo del figlio (che li ha anche omaggiati via Instagram definendoli i suoi eroi) e della nuora ma soprattutto della piccola Jennifer, seconda figlia di Eva, rimasta fortunatamente estranea alla tragica vicenda.

