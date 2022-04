In Ungheria Eva Henger e Massimilaino Caroletti sono stati coinvolti in un grave incidente d'auto: tutti i dettagli dell'accaduto

Incidente per Eva Henger e Massimiliano Caroletti

Ci giunge voce che Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti siano stati coinvolti in un terribile incidente in Ungheria. Mentre erano a 200 km da casa con la propria auto hanno avuto uno scontro frontale con un’altra vettura. Mezzo su cui viaggiavano due coniugi, lei di 67 anni, lui di 70. Purtroppo i due signori menzionati sono morti sul colpo.

Eva Henger ha riportato fratture in tutto il corpo. Da quel che apprendiamo si è rotta il braccio, il tallone, il femore, ma per fortuna la cintura di sicurezza ha attutito il colpo e la testa e altre parti sono risultate fortunatamente illesi. Il marito Massimiliano Caroletti ha avuto una frattura allo sterno, sempre dovuta alla cintura di sicurezza che ha blocca guai ben peggiori, ma purtroppo nell’impatto crea dei traumi sul corpo.

Come detto l’incidente è avvenuto in Ungheria. Adesso Eva Henger e Massimiliano Caroletti si trovano in ospedale. Oltretutto un ospedale di 200 km l’uno dall’altro. Questo perché sono stati soccorsi con un elicottero e sono stati portati in due strutture differenti. Addirittura Caroletti ci fa sapere che ha avuto dei problemi. Questo perché non ha potuto trovare più il suo telefono, che è finito probabilmente si è perso nell’impatto ed è rimasto con quello di Eva Henger. Il papà di Massimiliano Caroletti li ha raggiunti immediatamente partendo da Fiumicino per poterli assistere. Anche il figlio di Eva sta cercando di dare una mano in questo senso.

Fortunatamente la bambina più piccola si trovava a scuola e non era con loro e non è stata coinvolta in questo incidente. Altri particolari non ci sono al momento.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Eva Henger e di suo marito Massimiliano Caroletti, la redazione di Novella2000.it augura una rapida guarigione di entrambi.

